“Allora me ne vado”. Detto Fatto, tensione in studio. Bianca Guaccero di stucco, non crede ai suoi occhi

La puntata di Detto fatto è stata più breve del solito. Come ha detto la conduttrice Bianca Guaccero c’è un cambiamento a livello di programmazione e di conseguenza la durata del programma è accorciata, non più fino alle 17,17, ma fino alle 16,10 circa. “Tutta la settimana avremo questo orario per lasciare la linea al ciclismo”, ha spiegato Bianca Guaccero. Pertanto si tratta di puntate brevi e non è la prima volta che Detto Fatto subisca delle variazioni per i motivi più vari, dalla politica allo sport e dunque non è una vera e propria novità questo stravolgimento.

Nella puntata di mercoledì 9 marzo è andata in onda la rubrica che cura Jonathan Kashanian: solitamente è un momento di leggerezza e spensieratezza che viene regalato al pubblico. Tuttavia questo pezzo del programma è stato caratterizzato dal caos che hanno generato l’opinionista italo-israeliano e la showgirl Matilde Brandi ospite della puntata. Vale la pensa andare con ordine e spiegare nel dettaglio cosa è accaduto a Detto Fatto.

Nel programma di Bianca Guaccero si è parlato dei vip finiti nel dimenticatoio e tra i vari si è parlato anche di Cristina Quaranta. Da anni l’ex velina da anni è scomparsa dal mondo della televisione e Jonathan Kashanian a Detto Fatto ha rivelato che attualmente vive a Milano e fa la cameriera. Tuttavia, Matilde Brandi prima lo ha ripreso chiedendo “Sei sicuro di questo?” e poi ha mandato un vocale in diretta alla donna mentre Jonathan, ridendo, è sbottato: “Potete cacciare la Brandi che fa troppo baccano?”.





Matilde Brandi ha effettivamente inviato un vocale in diretta a Cristina Quaranta per chiederle che lavoro faccia adesso dopo le dichiarazioni di Jonathan Kashanian, ma la situazione è diventata talmente surreale che l’opinionista si è un po’ spazientito arrivando a perdere il filo del discorso. Fino a quel momento Bianca Guaccero era rimasta in silenzio, ma è dovuta intervenire e dapprima ha fatto l’imitazione del piede della Brandi, visibilmente innervosita e poi le ha chiesto: “Che hai oggi, che devi dire? Niente oggi va così”.

Nel frattempo a Detto Fatto la situazione è diventata elettrica dal momento che lo scambio di battute tra Matilde Brandi e Jonathan Kashanian è proseguito e l’ex concorrente del GF Vip ha minacciato di lasciare lo studio, salvo poi tornare al suo posto. Cristina Quaranta non ha risposto al vocale di Matilde Brandi. Tuttavia sia la showgirl che Jonathan si sono affrettati a chiarire che anche se fosse realmente una cameriera non ci sarebbe nulla di male perché è un lavoro nobile e importante. Nel caos a Detto Fatto Jonathan Kashanian ha perso il filo della sua classifica ed alla fine è intervenuta Bianca Guaccero che ha dovuto riportare un po’ d’ordine in studio.