Il Grande Fratello di nuovo in onda lunedì 8 gennaio 2024. Una puntata attesissima, anche perché si sapeva sarebbe iniziata con il ritorno di Beatrice Luzzi, che aveva lasciato la Casa mercoledì scorso a seguito della morte del papà. E Alfonso Signorini è partito proprio da questo annuncio. “In questi giorni – ha spiegato il conduttore – molti hanno scritto e ho scritto anch’io, chiedendomi cosa volesse fare Beatrice, lei ha passato momenti difficili e anche se la conosciamo bene sicuramente è una donna dalle idee molto chiare, era molto combattuta proprio pensando a voi, alla reazione del pubblico, e sarà lei a dire perché ha scelto di tornare”.

Poi un altro momento molto atteso dal pubblico, sopratutto social: il discorso agli inquilini della Casa che hanno avuto reazioni poco delicate dopo la notizia del lutto dell’attrice. “Mercoledì gli autori del Grande Fratello chiamano Beatrice in confessionale e le comunicano che suo papà non c’è più – ha ricordato sempre il conduttore – Il Grande Fratello vi ha chiesto espressamente di non commentare la notizia della morte del papà di Beatrice. Si può anche non essere d’accordo, ma è una decisione presa per rispetto di Beatrice e delle sua famiglia”.

GF, pubblico furioso con Alfonso Signorini

Signorini ha quindi affrontato uno dei temi più caldi: l’atteggiamento di alcuni concorrenti. Ha ammesso di essere “rimasto addolorato” e ha anche svelato di aver “fatto una cosa che non ho mai fatto nei 5 anni di conduzione”. “Ho pubblicato un post su Instagram che diceva ‘La mancanza di empatia di alcuni concorrenti mi lascia senza parole’”.

Non è finita qui, perché a quel punto il pubblico si aspettava un provvedimento vero, una squalifica o un televoto flash. Niente di tutto ciò. Nel corso della nuova diretta infatti il conduttore ha solo richiamato gli inquilini per quanto accaduto. E fatto notare come nessuno abbia infranto il regolamento, da qui la decisione che non ci sarebbe stato alcun tipo di provvedimento.

Alfonso ha scritto su Instagram: "La mancanza di empatia dimostrata questo oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole"



Si rivolge ora ai ragazzi, in merito ai loro commenti sui motivi che hanno portato Beatrice a uscire dalla Casa. #GrandeFratello pic.twitter.com/KR32kyIwd8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2024

“non ci sono squalifiche in atto, non è stato violato il regolamento da NESSUNO”



NO COMMENT#grandefratello

pic.twitter.com/IgKwYGan3S — La Francesca🌻 (@_Francesca17_) January 8, 2024

VABBÈ PRATICAMETE FINITA A TARALLUCCI E VINO



CE LO ASPETTAVAMO?!

Si

#GrandeFratello pic.twitter.com/WSAaqpee52 — Silvietta•🦖 (@silviettastitch) January 8, 2024

Questo cast pieno di gente insensibile e priva di umanità, sono dei scappati di casa e meritano di cadere nel dimenticatoio #GrandeFratello

pic.twitter.com/Wa5jfGY46V — Mery (@goddessofnight_) January 8, 2024

Apriti cielo in rete. Tanta delusione per il mancato annuncio di Signorini e il popolo dei social ha dato vita a una vera e propria rivolta: tantissimi hanno contestato la scelta degli autori del Grande Fratello arrivando addirittura a voler boicottare il programma, perché secondo i più infatti alcuni concorrenti avrebbero meritato una punizione.