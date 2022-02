Delia Duran ha saputo che Alex Belli tornerà nella Casa del GF Vip. Succederà lunedì prossimo, nel corso della prossima puntata, e se sulle prime lei ha fatto finta di non essere interessata alla notizia, poi si è sfogata con Davide Silvestri a cui ha spiegato che quando si troverà faccia a faccia con il marito sa già come si comporterà.

“Poteva capire in questa pausa di riflessione cosa voleva dalla sua vita davvero. Perché io mi sono già stufata. Non appartiene a me questo show. Invece di aiutarmi, lui mi ha distrutta. Mi sta distruggendo ed è andato alla rottura totale di questa cosa nostra”. Insomma, Delia Duran sembra non essere intenzionata a perdonarlo per quanto accaduto con Soleil Sorge.

Delia Duran squalificata? Cosa ha svelato

“Ha messo legna sul fuoco ed è finita. Invece di spegnere il fuoco e dimostrare che ci teneva al nostro rapporto, lui ha giocato. Ha fatto queste cose di sospensione e ha fatto delle pubblicazioni strane per restare in squilibrio. Non appartiene a me questo show. Mi aspettavo di ricevere cose positive su noi e invece nulla”, ha aggiunto Delia Duran.





Ma ora nel mirino c’è finita la sua di permanenza al GF Vip 6. Dopo quello che è successo a cena, infatti, molti telespettatori stanno chiedendo che Delia Duran sia squalificata dal reality show per via di alcune parole riferite a Miriana e Jessica Selassié. “Adesso esce viralmente”, ha esclamato la modella parlando di una notizia.

“Notizia choc, GF Vip”, ha subito esclamato Jessica Selassie. E lei, dopo il gesto di scrivere un titolo di giornale, ha cominciato a dire: “Ma sai che era uscita anche la notizia di…”. Ha poi bisbigliato ma in molti si dicono convinti che parlava del rumor per cui Soleil Sorge era incinta di Alex Belli. Ed è severamente vietato riportare nella Casa notizie dall’esterno.