Delia Duran è entrata al GF Vip 6 e sin da subito ha provato a chiarire con Soleil Sorge, la donna che nella Casa ha fatto innamorare il suo Alex Belli. Ma di fatto ha sempre e solo incontrato resistenze. Difficile che le due diventeranno mai amiche, anche perché nelle ultime ore la modella venezuelana ha sparato a zero su di lei con le altre coinquiline.

Dopo le confidenze sulla sua vita sentimentale, sul suo passato difficile e sulla storia che avrebbe avuto con Aida Yespica, Delia Duran si è confessata con Miriana Trevisan e parlato di una scoperta disgustosa nel bagno. Colpa di Soleil Sorge, ha detto.

Delia Duran accusa Soleil Sorge

“Ho trovato tutto sporco – ha detto Delia Duran parlando del bagno – Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna. A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…”.





Inaspettatamente, visti i loro precedenti, Miriana Trevisan ha difeso Soleil Sorge: “Dai non ci credo! Guarda che mi pare che in bagno ci fosse Giucas, non penso sia stata lei. Ma non mi sembra sporca così”. L’influencer non sa di questa accusa e probabilmente scoprirà tutto nella nuova diretta, ma sa che non può fidarsi di Delia Duran, come spiegato anche a Davide Silvestri che tentava di metterla in guardia.

Se fossi l'agente provvedimenti contro Delia. Sta affermando cose non vere, perché Soleil non c'era.

In più dicendo "è sporca quella donna" fa capire la pochezza.



La signora Duran è pessima. Le ho voluto dare una possibilità, ma NADA, è proprio pessima.#gfvip #alexbelli January 27, 2022

#gfvip

Delia dicendo che Soleil è sporca mentre lei ha tossito e starnutito su tutta la cena venezuelana e le arepas il giorno seguente ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/127Q8GQv3R January 27, 2022

“Sì ho creduto alla favola delle migliori amiche, penso che mi ama – ha detto ironicamente di Delia Duran – Io perché le ho parlato non significa che abbia con lei un rapporto di amicizia e benevolenza. C’ho parlato perché sono una ragazza civile e perché riesco ad andare oltre e riesco ad avere una conversazione se mi viene richiesto da lei. […] Ho tutto molto chiaro tranquillo che ho ben capito con chi ho a che fare”.