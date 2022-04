“Le voglio bene”. Delia Duran toglie ogni dubbio: la verità sul flirt con Aida Yespica la racconta lei

Si è parlato moltissimo in questi giorni, ma diciamo che se ne parla anche da mesi, del rapporto tra Delia Duran e Aida Yespica. Il tutto è iniziato durante la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ della moglie di Alex Belli, che aveva fatto intuire di aver avuto una sorta di flirt con la showgirl. Dopo aver ascoltato quelle parole, Aida ha poi deciso a ‘CasaChi’ di intervenire e di spiegare esattamente cosa sia successo tra loro due. E attraverso il settimanale ‘Mio’ ha nuovamente voluto smentire tutto.

Infatti, parlando di Delia Duran, Aida Yespica ha affermato: “Lei è un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. Infatti, l’ho chiamata e le ho detto: ‘Ma sei impazzita?’. Lei mi ha risposto: ‘Ma sì, si fa un po’ di gossip’. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre e le ho chiesto di tenermi fuori”. E ora è arrivato il momento di chiudere forse definitivamente questa vicenda, infatti anche la stessa Delia è ritornata sull’argomento con un post sul suo profilo Instagram.





Delia Duran smentisce storia d’amore con Aida Yespica

Sia Delia Duran che Aida Yespica sono originarie del Venezuela e, come confermato anche dall’ex protagonista del Bagaglino, c’è sempre stato un ottimo rapporto tra le due. Ma quelle dichiarazioni di Delia l’hanno scombussolata sin dall’inizio e ora, probabilmente per porre fine alla ridda di voci e indiscrezioni che le stavano nuovamente travolgendo, l’ex concorrente del ‘GF Vip 6’ ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare come stiano esattamente le cose.

Delia Duran ha fatto dunque le dovute precisazioni, in merito al presunto flirt con Aida Yespica, e ha spiegato di essere stata in un certo senso mal interpretata, visto che nei confronti di Aida aveva voluto solamente sottolineare che potrebbe essere la sua donna ideale: “Ci tengo a smentire quanto riportato, giusto per onor di verità. In primis non ho mai parlato di relazione con Aida, che è un’amica, ma ho parlato semplicemente di tipologia di donna che mi potrebbe sicuramente piacere”.

Aida Yespica ha fatto invece sapere recentemente che non vede il suo unico figlio, avuto tredici anni fa dall’ex compagno Matteo Ferrari, da 2 anni e mezzo. Il motivo è della “burocrazia”, fa sapere la soubrette. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna la Yespica ha raccontato: “Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare”.

“L’ho chiamata, è impazzita”. Delia Duran e la bugia detta al GF Vip, Aida Yespica la sbugiarda