Delia Duran si è rivelata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Da semplice spettatrice, grazie alle vicende che hanno visto coinvolto da vicino il marito Alex Belli e Soleil Sorge, è diventata, addirittura, una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Il presunto flirt tra i due ha scatenato la furia della modella venezuelana e il GF Vip non si è fatto perdere l’occasione di portarla dentro la casa per creare nuove dinamiche per lo show. L’ex gieffina è riuscita a rientrare tra i nomi dei finalisti della sesta edizione del GF Vip 6.





Delia Duran: “A letto con Aida Yespica”, ma lei smentisce

Un personaggio che ha diviso in due l’opinione pubblica ma anche una donna chiamata in prima persona a rispondere degli scivoloni compiuti dal marito Alex Belli ma anche protagonista di gossip come la finta paparazzata con un imprenditore napoletano, organizzata per ripicca verso il marito.

Delia Duran ha giocato molto sul flirt tra il marito e Soleil Sorge e in molti l’hanno accusata di essere d’accordo con Alex Belli per avere più notorietà. E l’accusa è arrivata anche da un personaggio vip, Aida Yespica, amica di Delia Duran, che nella casa è diventata oggetto di un gossip molto chiacchierato. Era stata proprio la moglie di Alex Belli a lanciare lo scoop (ha confessato di aver avuto una storia con Aida Yespica) oggi prontamente smentito dall’amica.

Intervistata del settimanale Mio, Aida Yespica ha replicato: “Delia Duran? È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza su me al Grande Fratello Vip. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?”. Lei mi ha risposto: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori”.

