Delia Duran, il retroscena svelato. Nonostante le aspettative di molti, l’ex gieffina è riuscita a rientrare tra i nomi dei finalisti della sesta edizione del GF Vip 6. Un personaggio che ha diviso in due l’opinione pubblica ma anche una donna chiamata in prima persona a rispondere degli scivoloni compiuti da Alex Belli. Oggi la notizia che colpisce l’attenzione del pubblico sembra provenire dal passato della modella. A parlarne Alberto Dandolo.

Secondo quanto riferito dall’esperto, nel passato della modella ed ex gieffina esisterebbe un nome di un noto imprenditore che non solo avrebbe aiutato Delia agli esordi della sua carriera, ma con cui la stessa avrebbe anche convidiso una relazione. Rivelazione che fa gola per molti utenti che non attendevano altro che notizie come questa.

“Forse non tutti sanno che in passato Delia Duran ha vissuto una storia con il noto imprenditore di amari, Gian Germano Giuliani: fu proprio lui a sostenerla e ad aiutarla agli inizi della sua carriera…”, sono state le parole di Dandolo rivelate sul magazine.





E sempre su Oggi, l’esperto avrebbe convidiso con i lettori anche un’altra succulenta curiosità sul conto di Delia Duran. Come dire che le sorprese non vengono mai da sole. Pare che l’ex gieffina possa vantare un fan numero uno che l’avrebbe seguita con molta attenzione nel corso di tutta la sua permanenza nella casa di Cinecittà.

Dandolo ha fatto riferimento proprio a Silvio Berlusconi, che presto festeggierà le nozze con Marta Fascina dal valore puramente formale e non civile: “Delia Duran può annoverare tra i suoi fan l’ex Premier Silvio Berlusconi, spettatore assiduo del reality show di Canale 5…”.

Secondo l’esperto il percorso di Delia Duran all’interno della casa del GF Vip 6 di Alfonso Signorini ha comunque portato Delia a rappresentare un personaggio decisamente gradito, nel bene e nel male: “E’ stata una delle protagoniste, complice il triangolo con il compagno Alex Belli e la concorrente Soleil Sorge…”. Chi di voi è d’accordo?