Non ha peli sulla lingua Delia Duran che in mancanza del suo Alex e complice, forse, un po’ malinconica dei vecchi tempi, si è lanciata con Antonio Medugno. Tutto questo arrivata a un passo dal ritorno di Alex Belli al GF Vip. Come hanno notato in tanti, nei giorni scorsi la Delia si è avvicinata molto al tiktoker e tra coccole e grattini gli ha anche confessato di essere interessata. La Duran, in un momento di confidenze con Nathaly Caldonazzo, ha dichiarato senza paure: “Sì lui mi piace, ma non so se piaccio a lui“.

A questo punto la Caldonazzo ha spiegato il suo punto di vista a Delia Duran: “Secondo me lui non ha paura di soffrire, se una cosa la sai dall’inizio che è così… non ti aspetti nulla. Sai che è un gioco. Un uomo che ti vuole ti prende, gioco o non gioco. Se una persona ti manda dei segnali. È piccolo e intimidito, levando la differenza di età, sei tanta roba capito?! Magari lui è abituato a una ragazzina, pensano a volte che è difficile gestire donne come noi quando invece siamo fragili“. Ma non è finita di certo qui, anzi, il bello deve ancora arrivare.

Poco dopo Delia Duran è tornata a stuzzicare Antonio nel suo letto e l’ha rassicurato sul fatto che a questo televoto lui non uscirà: “Secondo me non uscirai lunedì“. Subito dopo Delia si è avvicinata al giovane napoletano e all’orecchio gli ha sussurrato: “Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex“. Lui le ha risposto: “Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate“.





Evidentemente in imbarazzo la gieffina ha chiuso con: “Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando”. Parole importanti, quelle di Delia, che non teme il giudizio pubblico e dice di volere fare sesso a tre direttamente nella casa del GF Vip. Ma non è di certo la prima volta, Delia Duran infatti ha detto più volte che ama condividere le ‘chimiche artistiche’ con Alex.

Si tratta di un modo carino per dire che adorano fare cose a tre. Tuttavia, almeno finora, Delia Duran ha sempre “condiviso” altre donne con il compagno, mentre questa volta vorrebbe divertirsi con un altro uomo. Chissà cosa potrà succedere con Alex lì dentro. Preparate i pop corn.