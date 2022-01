Dopo la squalifica di Alex Belli, al GF Vip 6 ha fatto il suo ingresso Delia Duran. La moglie dell’attore di Centovetrine è entrata da poco e nella diretta di lunedì 24 gennaio 2022 ha avuto la possibilità di confrontarsi ancora una volta con il marito.

E durante la 37esima puntata, quella in cui l’attore è stato allontanato dallo studio, ha anche scoperto che sotto le famose coperte il marito ha detto a Soleil Sorge di essere innamorato di lei. Un vero colpo al cuore per Delia Duran, che a fine puntata si è sfogata con alcune concorrenti ma anche con la rivale Soleil Sorge.

GF Vip 6, le foto di Delia Duran al concorso Miss Venezuela

“Mi ha soltanto detto ‘sono caduto in una tentazione’. – ha detto Delia Duran dopo aver ascoltato le parole dell’influencer – Io ho scoperto oggi quando tu hai detto che lui sotto le coperte ti ha detto ‘ti amo e sono innamorato di te’. Lui non mi aveva detto nulla di questo, te lo giuro su mia madre. Per questo sono in confusione adesso. Le parole sono più forti dei fatti sotto le coperte.





La moglie di Alex Belli ha parlato anche del suo passato e di una relazione durata 8 anni che le ha causato molto dolore: “Ho subito cose molto gravi. Eravamo innamorati io e Alex e mi ha dato la forza per allontanarmi dal mio ex che mi ha fatto di tutto. Credimi se ti dico che ne ho passate tante. Sono stata tradita molte volte dal mio ex, mi ha fatto tante corna, mille donne e tante cose che non posso dire”, ha continuato Delia Duran.

E dal passato arrivano alcune foto bomba che ritraggono Delia Duran ai tempi della sua partecipazione a Miss Venezuela. La moglie di Alex Belli è giovane ed è bionda ed è talmente irriconoscibile che tra i commenti c’è qualcuno che mette in dubbio la veridicità degli scatti pubblicati in esclusiva dall’account Trash Culturale. “2008 – 2022 sono 14 anni ragà! Pure io sono completamente diversa”, “Irriconoscibile”, “No dai è una fake …sono due persone diverse”, sono alcuni commenti lasciati sotto al post.