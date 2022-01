Da meno di una settimana Delia Duran è nella Casa del GF Vip 6 e ovviamente nella prima diretta utile, quella del 17 gennaio 2022, la puntata si è aperta con il famoso triangolo composto da lei, il marito Alex Belli e Soleil Sorge, con cui non ha spiccicato parola in questi giorni. La modella venezuelana è al reality in cerca di risposte e ha chiesto al marito di riconquistarla.

Ma Alex Belli, fuori, sembra non pensarci minimamente e infatti continua a scrivere post su Instagram dedicati alla sua amica speciale. “Io scrivo queste cose – ha detto Alex Belli dallo studio – perché l’unica che mi difende è Soleil, il messaggio ‘per chi ha orecchie’ è per te Delia che abbiamo passato tre anni insieme. Ti lancio le frecciatine per farti capire che tutto quello che siamo non l’hai mai raccontato”.

Delia Duran, marca e prezzo del look al GF Vip

“Io ti avevo chiesto di portarmi rispetto e non l’hai fatto – risponde Delia Duran – Ti avevo chiesto di portarmi rispetto e non l’hai fatto – risponde Delia – se mi chiedono nella casa cosa è successo io rispondo. Direi che non mi stai portando rispetto, invece di preoccuparti della nostra relazione di preoccupi di come appari. Quando sono entrata qui nella casa ero una donna ferita, è normale che avendo un po’ di rabbia dentro era difficile spiegarmi”.





Ma per Alex Belli il confronto non s’ha da fare perché “non c’è bisogno”. E allora lei: “Ma chi sei tu per dirmi cosa devo fare? Se non c’è feeling… Sei un animale televisivo e continua a fare quello che fai”. Ma al di là del triangolo, anche Alfonso Signorini è rimasto colpito dal look di Delia Duran, paragonata a Titti di Titti e Silvestro. Tutta in giallo.

Delia Duran ha indossato un abito firmato Babylon, un modello con le spalline imbottite, le maniche lunghe, scollatura profonda e gonna asimmetrica. Sotto un paio di stivaletti “a rete” total black e dal tacco altissimo. Ma il pezzo forte del look era al polso: il bracciale a forma di chiodo, per la precisione il Juste un Clou in oro di Cartier, modello che sul sito ufficiale della gioielleria costa 7.450 euro e che il marito ha identico.