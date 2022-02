“Sono offesa”. Cecilia Rodriguez contro Delia Duran: sbotta durante la puntata del GF Vip

Delia Duran, il duro attacco anche fuori dalla casa del GF Vip 6. Insomma, nessuno sembra voler dare tregua alla gieffina. Non solo il duro sfogo di Soleil Sorge che sembra aver preso la decisione definitiva di voler chiudere l’amicizia con Alex Belli, andando anche contro Delia Duran, ma le critiche arrivano anche da Cecilia Rodriguez. Avete capito bene.

Riavvolgiamo il nastro. Un riavvicinamento piuttosto intimo tra coniugi che non è stato visto di buon occhio persino da Soleil che ha subito sottolineato senza troppi filtri: “Il vostro non è amore libero perché non è libero di essere se stesso, il vostro è sesso libero!”. Poi l’affondo nei confronti di Delia: “Prima era piena di verve, gridava e rideva, adesso la vediamo…”.

Ma anche fuori dalla casa del GF Vip c’è chi fa sentire la sua voce. Ed è quella di Cecilia Rodriguez che ha portato l’attenzione su un’altra questione. Tutto è nato quando la sorella Rodriguez ha sentito un’espressione poco felice uscir di bocca da Delia Duran: “Noi sudamericani siamo così”. La modella non ha potuto fare a meno di dire la sua in merito.





“Noi sudamericani no siamo tutti così, sono offesa”, ha fatto sapere a tutti Cecilia Rodriguez: “Siamo nati in mezzo alla musica”, aggiune: “Però, non confondiamo una cosa per un’altra. Ci tengo tanto a dirlo: noi sudamericani non siamo tutti così”. Cecilia Rodriguez ha voluto sottolineare.

“Non è che voglio fare polemiche, volevo soltanto fare chiarezza, perché mi sono sentita offesa, e lo dico, nel sentire ‘noi sudamericani siamo così’”, per poi dire a chiare lettere come la pensa: “L’amore libero, per me è libero perché lasci essere chi vuole essere la persona che tu hai a fianco. Magari la puoi fare migliorare, le puoi far capire determinate cose. Libero in quel senso lì, non libero di andare con altre persone”. Cecilia ha poi concluso il commento: “L’amore è quello tradizionale, quello da condividere con una sola persona. Se volete vi dico il termine giusto e quello non è amore libero, amore libero è tutt’altro”.