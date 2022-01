Nella 36esima diretta del GF Vip 6 è inevitabilmente scoppiata l’ennesima lite tra Soleil Sorge e Delia Duran. Nel corso della diretta del 21 gennaio 2022 le due concorrenti hanno avuto anche la possibilità di rivedere Alex Belli. L’attore di Centovetrine ha dapprima incontrato la moglie, poi la sua “amica artistica”. E dopo la puntata Delia Duran ha iniziato ad attaccare il marito con Sophie Codegoni: secondo lei Alex Belli sta prendendo in giro anche Soleil Sorge.

“Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me. Capite il mio stato d’animo? Sono rimasta scioccata che io l’ho perdonato subito e lui ha continuato a parlare soltanto di Soleil – è esplosa Delia Duran – Lui continua con il suo giochetto e io allora adesso dico basta. Lui sta giocando sia con me che con lei, ma basta smettila”.

Delia Duran, lo scivolone al GF Vip 6

“Magari è anche Soleil una vittima in tutto ciò – ha continuato Delia Duran – Se non prende posizione prende in giro me e lei. Io sono per le donne. Guarda che è lui, è tutta colpa sua, non si vuole fermare. Doveva fermarsi e non lo fa. Io amo veramente le donne e questa tensione con Soleil mi fa soffrire, io vorrei parlarci anche adesso”. Ma in diretta la modella ha attaccato duramente l’influencer.





E durante la lite le ha detto: “Io non sono entrata perché sono la moglie di Alex Belli, sono entrata perché sono Delia Duran cercami su Wikipedia”. Ovviamente Soleil Sorge non poteva fare questo controllo essendo reclusa dentro la Casa, ma i telespettatori l’hanno fatto immediatamente e qui la sorpresa: sull’enciclopedia libera di Delia Duran non c’è traccia.

Delia a Soleil: guarda la mia pagina wikipedia e poi ne riparliamo



Wikipedia su Delia

Non esiste nemmeno, per favore#gfvip pic.twitter.com/ne1ehvZf5j January 21, 2022

Anche adesso, infatti, cercando il nome di Delia Duran su Wikipedia si legge l’anteprima: “[…] all’anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, è nata a Merida, in Venezuela, il 17 aprile del 1988. Ha lavorato come modella, indossatrice..”. Però cliccandoci sopra appare questa scritta: “Spiacenti, questa pagina è stata cancellata recentemente nelle ultime 24 ore” perché “contenuto palesemente non enciclopedico o promozionale”. Insomma, un brutto scivolone per la modella.