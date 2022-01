Delia Duran ha rivisto Alex Belli a una settimana dal suo ingresso al GF Vip 6. L’attore è tornato nella Casa per un faccia a faccia con la moglie e anche per incontrare Soleil Sorge. Dopo la puntata andata in onda il 22 gennaio 2022 la modella venezuelana si è sfogata e ha iniziato ad attaccare il marito con Sophie Codegoni: secondo lei Alex Belli sta prendendo in giro anche Soleil Sorge.

“Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me. Capite il mio stato d’animo? Sono rimasta scioccata che io l’ho perdonato subito e lui ha continuato a parlare soltanto di Soleil – è esplosa Delia Duran – Lui continua con il suo giochetto e io allora adesso dico basta. Lui sta giocando sia con me che con lei, ma basta smettila”.

Delia Duran: “Perché non lascio Alex Belli”

“Magari è anche Soleil una vittima in tutto ciò – ha continuato Delia Duran – Se non prende posizione prende in giro me e lei. Io sono per le donne. Guarda che è lui, è tutta colpa sua, non si vuole fermare. Doveva fermarsi e non lo fa. Io amo veramente le donne e questa tensione con Soleil mi fa soffrire, io vorrei parlarci anche adesso”. Poi ha finalmente svelato cosa la lega davvero ad Alex Belli per non rompere con lui.





“Io stavo per lasciarlo – ammette Delia Duran – Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c…?! Altrimenti per queste str… che sta facendo avrei deciso diversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto”.

“Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma no è così facile. Dall’esterno è facile giudicare tutto”, ha aggiunto Delia Duran che dunque, a quanto dice, teme di spezzare alcuni equilibri e per questo, per adesso, preferisce prendersi una pausa da Alex Belli. Ma ha anche rivelato di voler analizzare con calma la situazione e parlare direttamente con Soleil Sorge.