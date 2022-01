“Dopo il GF Vip…”. Delia Duran, si è già scoperto tutto: cosa succede alla fine del reality

Nella casa del GF Vip 6 l’ingresso di Delia Duran ha provocato scompiglio tra i concorrenti. Nei giorni scorsi la moglie di Alex Belli, squalificato quasi due mesi fa per aver violato il regolamento non avendo mantenuto le distanze di sicurezza durante l’ennesimo faccia a faccia proprio con Delia, ha avuto un crollo a causa di un messaggio aereo arrivato sulle teste dei vipponi.

“Solex its real. Always connected (Solex è reale. Sempre connessi)” il messaggio volato sulle teste dei vipponi, con Soleil entusiasta e Delia Duran scoppiata in lacrime e subito consolata da Manila Nazzaro e Miriana Trevisan dicendo di voler lasciare il marito.

Delia Duran, la proposta dopo il GF Vip 6

Poco dopo il cambio di rotta, cosa che però ha insospettito Miriana Trevisan: “Ci sono cose che non mi tornano. Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo vuole lasciare. Io oggi mi sono stranita infatti e mi sono allontanata. Sai che mi è venuto il mal di testa per quello? Mi ha detto ‘no perché io ho tutto con lui, troppe cose insieme e lo amo ancora’. Dai ma ieri aveva detto che lo lasciava. Infatti da oggi non mi metto più in mezzo”, ha rivelato l’ex valletta di Mike Bongiorno a Nathaly Caldonazzo.





Poi le voci fuori dalla casa, quelle arrivate dal megafono de La Regina di Roma: “Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando”. Anche la maggior parte dei telespettatori è dello stesso avviso de La Regina di Roma.

Un teatrino organizzato per lavorare in tv e farsi conoscere e ad avvalorare questa tesi ci sarebbe anche la proposta di Barbara D’Urso di volere la moglie di Alex Belli nel cast de La Pupa e il Secchione. A lanciare il rumor è stato Davide Maggio tramite una Instagram Story; ovviamente si tratta di una voce, nessuna conferma, ma dopo il GF Vip 6 Delia Duran potrebbe sbarcare in un altro programma.