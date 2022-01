Delia Duran è in attesa di entrare nella casa del Grande Fratello. La tensione sale e l’attrice ci mette il carico da 11 inviando una lettera ad Alex Belli pubblicata da Novella 2000 in cui non usa mezzi termini. “La experience del GFVip ci ha messo alla prova. È una grande sfida, è vero, che ho sofferto tanto perché ero distante a te. Mi mancavi, mi mancava la mia altra metà, quella metà che mi faceva ridere e scherzare”. Poi ha aggiunto.



“Ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo – ha scritto Delia Duran -. In quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato […], ed è per questo motivo che ho tenuto duro: perché anche questa volta abbiamo combattuto tanto, ma meno in confronto a quello che abbiamo vissuto prima. Per questo ti ho perdonato e ti ho dato un’altra possibilità. Chi ama perdona, ma non dimentica”.



Quindi Delia Duran aggiunge: “Per questo motivo ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami. Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo. Il passo più importante, quello di diventare genitore, di diventare la mamma dei tuoi figli come tanto lo desidero e lo desideri. È il nostro sogno più grande, e la cosa più bella che Dio ci possa dare!”.







Delia Duran, nell’ultima puntata in collegamento dall’hotel in cui sta trascorrendo la quarantena, ha annunciato di essersi presa una pausa dal marito. “Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie. Continua imperterrito a nominare Soleil e fare post. Sono tre mesi che sto soffrendo a causa sua”.



Intanto ieri, martedì 11 gennaio, a Mattino 5 il paparazzo Andrea Franco Alajmo, che ha seguito la vicenda tra Delia Duran e Carlo Cuozzo. Il fotografo ha raccontato che tra loro non c’è stato di certo solo un semplice bacio. Delia Duran e Carlo Cuozzo hanno continuato a baciarsi anche fuori dal locale. E poi chissà cos’altro hanno fatto.