Delia Duran vs Soleil Sorge (e Giucas Casella) al primo televoto verso la finale del GF Vip 6. Il risultato, comunicato in studio durante la diretta di lunedì 31 gennaio 2022, ha sorpreso molti telespettatori e anche lo stesso Alfonso Signorini. Perché anche ad avviso del conduttore iil pubblico da casa ha fatto una scelta imprevista, con il 52% di preferenze per la new entry e moglie di Alex Belli e solo il 36% per l’influencer, in Casa da oltre 4 mesi.

“Io non avrei mai pensato ad una sorpresa del genere – ha detto il padrone di casa a caldo – Come mai avranno deciso così? Se uno si basa sul percorso doveva prevalere Soleil. Ci ha lasciato spiazzati questo verdetto. Dite che Delia Duran non è vittima? Io invece non la vedo così attrice come voi. Il pubblico non soltanto l’ha votata come preferita, ma la vuole tra i candidati alla finale ed è una cosa ben precisa. La sofferenza di Delia sarà arrivata al pubblico”.

Delia Duran e Soleil Sorge, cosa è successo in pubblicità

Dopo il verdetto in studio, Delia Duran ha raggiunto gli altri e la stessa Soleil Sorge in Casa e reso noto il verdetto. Come prevedibile l’influencer non ha preso bene la sconfitta al televoto e quando durante un blocco pubblicitario la moglie di Alex Belli ha iniziato a punzecchiarla è sbottata: “Puoi smetterla di parlarmi? […] Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare in questa situazione sono io. Non so proprio di cosa stai parlando”.





Fino alla stoccata finale: ”Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai stancando”. “Beccati sta vittoria ciccia”, la replica di Delia Duran. Poi, più tardi, Soleil Sorge si è sfogata: “Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo dei siparietti. Allora faccio le mie valutazioni, sono esausta giuro”.

DOPO AVER SAPUTO DEL VERDETTO

soleil: “non è colpa mia se tuo marito si è innamorato di me”

delia: “beccati sta vittoria ciccia”

VI PREGO L’HA DEMOLITA #gfvip pic.twitter.com/VzVChAdq3k February 1, 2022

“Credo sia stata una sconfitta per me, ma che abbi anche vinto l’odio contro l’amore. Il pubblico che premia Delia Duran al posto mio o di Giucas Casella, non ci sta – ha continuato Soleil – E parlo per tante cose diverse. Poi ribaltano tutto e si sono attaccati ad ogni cosa per attaccarmi. La mia battuta sui piatti l’hanno usata per farmi nera e mi sento sola e non sto bene. Se possono buttarti già lo fanno, questo mi ha stancata sono stufa. A un certo punto uno si arrende a tutto questo. Viene premiato un teatrino del genere rispetto a due persone che hanno dato veramente tanto”.