Oramai se si pensa alla vicenda tra Alex Belli e Delia Duran, viene solo da sorridere. Niente di tutto quello che hanno fatto, o potrebbero fare, probabilmente riuscirebbe a fargli acquistare credibilità. Forse, prima, dovremmo dare modo al tempo di farci dimenticare tutto quello che è successo, poi si vedrà. Al GF Vip, tra l’altro, Soleil Sorge, altra grande protagonista di questa vicenda, ha persino azzardato un finale di tutta la soap opera. La giovane, proprio come il pubblico di Canale 5, è convinta che il tutto sia stato organizzato per attirare i riflettori delle telecamere.

C’è da dire infatti, che in pochi riescono a credere che Delia Duran abbia deciso di entrare nella Casa di Cinecittà per trovare le risposte che cerca sul suo futuro con l’attore di Centovetrine. Anche perché soltanto qualche mese fa, dopo un confronto con Soleil, aveva apertamente dichiarato di essere propensa a diventare una gieffina. Come è andata a finire lo sappiamo: Delia è diventata una delle protagoniste del GF Vip.

Naturalmente il suo arrivo non ha convinto molti e Soleil ha accusato sia lei che Alex di aver messo su un teatrino per attirare l’attenzione. Così, rispondendo alle domande di Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge ha ribadito che la sua amicizia con Belli era vera, ma crede comunque che dietro la coppia ci sia un copione. “Ci sarà un momento dove Delia Duran realizzerà quanto è innamorata ancora. Lui anche”.





“Quindi grande scena d’amore di riconquista, di dimostrazione d’amore del loro matrimonio. Super teatrale, oppure col minimo di litigio iniziale, ma poi finisce così. Poi Delia Duran e Alex Belli vivranno felici e scontenti”. Questo il finale già scritto, secondo il punto di vista di Soleil Sorge. La giovane lo ha raccontato a Barù, Jessica Selassié e Davide Silvestri.

Un po’ tutti i concorrenti ormai sono scettici circa la motivazione che Delia Duran ha dato quando è approdata nella Casa. A questo punto Barù dice che secondo lui, il tutto dovrebbe avvenire entro due settimane, un mese. In tanti, però, accusano Soleil di essere una delle protagoniste di questa soap. Insomma, di essere informata e ora sia la protagonista del famoso doppio gioco.