“Non c’è altra soluzione”. Delia Duran, decisione estrema dopo gli ultimi fatti: per Alex Belli si mette malissimo

Sta prendendo una piega inattesa, anche se non del tutto imprevedibile, il triangolo amoroso del GF Vip 6. Si tratta ovviamente di quello formato da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Per quei quattro o cinque che ancora non la conoscessero eccovi un riepilogo della storia. Poco tempo prima di varcare la porta rossa l’attore parmense ha sposato Delia Duran con rito religioso. Ecco spiegata la successiva voce per cui i due non sono sposati ‘formalmente’ o meglio civilmente.

Fatto sta che dopo essere entrato in contatto con l’influencer italo-americana il bell’Alex ha avuto, come dire, uno sbandamento. Baci, abbracci, effusioni e battutine ben poco criptate. ‘E ci credo!’ diranno i più smaliziati che sanno quanto sia difficile frenare la propria libido… Comunque evidentemente alla moglie rimasta fuori a vedere tutto questo la cosa non va giù. E quindi ecco i faccia a faccia, le accuse reciproche, insomma tutto il campionario di litigate, frecciate e parole sopra le righe che accompagna una coppia ‘in crisi’.

Nelle ultime ore Alex Belli ha usato parole molto forti nei confronti di Soleil Sorge. “Mentre guardavo i tuoi occhi – ha detto l’attore parmense alla coinquilina – ho avuto una scossa. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male. Fidati che sono onesto con te, pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano”.





Dopo tante richieste alla moglie Delia Duran di tenersi lontana dalle dinamiche del GF Vip Alex Belli ha visto esaudire i propri desideri. Così la modella e attrice venezuelana ha preferito stare sul divano senza intervenire, neppure telefonicamente, nonostante l’invito della produzione del reality condotto da Alfonso Signorini. Fino a pochi giorni fa Delia scriveva su Instagram cose tipo queste: “Il sentimento più brutto è il rancore, L’errore più grande è rinunciare, il regalo più bello è il Perdono. La forza più grande è la Fede. La cosa più bella del mondo è l’amore”. Adesso, invece, la situazione sembra di nuovo precipitare.

Con una story su Instagram Delia Duran ha fatto sapere: “Sono stati giorni complessi… vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… hasta luego Milano”. Quello della moglie di Alex Belli non è un arrivederci, ma proprio un “addio”, letterale. Ora, al netto delle perplessità di chi, come l’opinionista del GF Vip Adriana Volpe, non crede manco lontanamente all’autenticità di questa ‘crisi’, è chiaro che siamo di fronte all’ennesimo colpo di scena. E intanto dentro la Casa tra Alex e Soleil gli sguardi complici, e non solo, proseguono come se niente fosse.