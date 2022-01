Delia Duran è la new entry nella Casa del GF Vip e da quando è entrata nella Casa si sta facendo conoscere dagli altri inquilini e provando a chiarire con Soleil Sorge. In diretta la modella venezuelana aveva spiegato il motivo della decisione di entrare come concorrente: essere riconquistata da Alex Belli.

E sicuramente in questi giorni il nome del marito ha dominato i discorsi di Delia Duran. Discorsi che hanno però finito col dividere gli altri gieffini. Molti sono ancora dubbiosi e hanno sollevato varie ipotesi sul loro rapporto e su come hanno gestito il loro matrimonio dentro e fuori il GF Vip 6.

Delia Duran, il retroscena sul suo ingresso in Casa

Nella Casa c’è infatti chi pensa sia stata una messa in scena orchestrata dai due per far parlare di loro – e anche diversi fan di Soleil Sorge la pensano così. Ma c’è anche chi si è schierato dalla parte di Alex Belli e viceversa. Lei, Delia Duran, continua a sfogarsi e lo ha fatto anche la notte scorsa.





A letto, durante una lunga conversazione con le altre concorrenti, Delia Duran ha raccontato che sarebbe dovuta entrare nella Casa come concorrente mentre Alex Belli era ancora tra i vipponi: “Io sarei dovuta entrare quando Alex era ancora dentro. Gli autori mi avevano contattata come concorrente e avevo detto di sì per salvare io mio matrimonio”.

Delia "Non è stato niente..magari fosse così non sarei dimagrita 10 kg..Poi per carità mi ha chiamato Alfonso e mi ha detto 'sei disposta ad entrare'"



Ma lei non è entrata perchè come diceva Alex doveva gestire tutto,compresa sua madre che non parla italiano😉 #gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/IlpGMnLVp7 January 20, 2022

Ovviamente a quel punto tutti si sono quindi chiesti come mai non abbia fatto questa mossa e lei: “Poi hanno cambiato idea e mi hanno stoppata. Qui alla fine decidono loro”. Ci sono ancora molti punti oscuri in questa storia per il pubblico e certamente per come si sono evolute le cose la loro situazione è molto delicata. Delia Duran tuttavia spera di poter recuperare il suo matrimonio con Alex Belli. Anche a distanza.