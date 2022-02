Delia Duran si sta rivelando una sorpresa in questo GF Vip 6. Entrata alla fine, dopo l’uscita di scena del marito Alex Belli, contro ogni aspettativa si sta pian piano conquistando un posto d’onore nella Casa più spiata d’Italia.

Ha certamente stravolto gli equilibri dei vipponi diventando molto amica di Miriana Trevisan e di Manila Nazzaro ma soprattutto, sorpresa delle sorprese anche per il conduttore, Delia Duran ha battuto la “rivale” Soleil Sorge al primo televoto verso la finale. Ora il GF Vip 6 è in pausa e durante questa settimana del Festival di Sanremo 2022 Alfonso Signorini non tornerà per la seconda volta nella Casa dei vipponi.

Delia Duran, scatta il bacio nella Casa

Venerdì 4 febbraio 2022, dunque, il GF Vip 6 non andrà in onda e lunedì prossimo ci saranno parecchi argomenti da trattare. Come le liti tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, con il modello che ha minacciato l’uscita. E che dire del bacio totalmente inaspettato a Delia Duran nella Casa? È successo tutto mentre alcuni concorrenti giocavano a biliardo.





“Adesso giochiamo bene però…”, ha detto Katia Ricciarelli riprendendo Delia Duran. Che in tutta risposta si è messa in posa provocante accanto al tavolo da biliardo e ha detto: “Adesso ho vinto un bacio”. La soprano, a quel punto, si è avvicinata e le ha dato un bacio sulla bocca.

Delia è riuscita a tirar fuori questa Katia. Dovevano farla entrare a marzo #gfvip https://t.co/CzchlsFDUG February 3, 2022

Ad assistere alla scena “hot” e inaspettata un’esterrefatta Manila Nazzaro che ha subito reagito alzando gli occhi al cielo e intimando alle coinquiline di riprendere a giocare.“Mi ha dato un bacio in bocca, Katia!”, ha però continuato a ripetere Delia Duran. E Nathaly Caldonazzo: “Chiamala scema…” “È come se te lo avesse dato Barù”, la conclusione di Katia Ricciarelli prima di ritornare a giocare.