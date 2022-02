Delia Duran e Soleil Sorge nella Casa e Alex Belli a Sanremo. Proprio così, in questi giorni l’attore ‘conteso’ tra le due concorrenti del GF Vip 6 che sono rispettivamente la moglie e la sua amica speciale si trova nella città ligure.

È il personaggio televisivo del momento ed è stato avvistato proprio nella cittadina ligure dove si sta svolgendo il Festival Sanremo 2022, come riporta il sito Dagospia, perché ospite di un noto locale. Si tratta del Victory Morgana Bay, dove secondo l’indiscrezione lanciata dal noto sito di Roberto d’Agostino oltre all’attore c’erano anche Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca, Massimo Boldi e molti altri volti noti.

Delia Duran, il primo aereo di Alex Belli

L’indiscrezione sul marito di Delia Duran a Sanremo proprio mentre si sta svolgendo il Festival si è presto diffusa e sui social sono spuntati anche diversi scatti e video di Alex Belli, che ha anche cantato insieme a Guenda Goria “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti. Ma seppur lontano da Roma, non dimentica certo di presenziare a modo suo nella Casa di Cinecittà.





In queste ultime ore è infatti arrivato il primo aereo indirizzato a Delia Duran con scritto “Delia sarà Belli finché Duran” firmato LIP ed AxB. “LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di Alex. AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory”, ha spiegato agli altri senza trattenere l’entusiasmo. Poi però ci ha pensato su.

“Ma secondo te è una frecciatina sarà bello finché dura?”, ha chiesto Delia Duran a Nathaly Caldonazzo. “Secondo me no. Ma lui sarebbe stato più elegante se te lo avesse mandato da solo, non credo abbia bisogno di dividersi un aereo con una tua amica. In Confessionale l’ho detto ‘sarebbe ora che Alex le mandasse un aereo’, e ti è arrivato”, la risposta. E Soleil Sorge? In quel momento era anche lei in giardino e ha commentato con Barù l’arrivo dell’aereo: “Forte il sole oggi eh? Quasi soffocante”. E poi, ridendo ma forse nemmeno troppo: “Speriamo che non durino troppo”.