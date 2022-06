“Non tornerà”. Serena Autieri si lascia andare, lacrime e commozione in studio

“Dedicato” chiude, Serena Autieri si commuove. Il programma nato come un esperimento mattutino in estate e poi esteso anche in inverno non ha raggiunto i risultati sperati. Gli ascolti si sono infatti assestati intorno al 12% di share per poco più di 1 milione e mezzo di telespettatori. Sulla trasmissione si è espresso, in termini tutt’altro che lusinghieri, pure l’esperto di tv Davide Maggio.

“Il programma del sabato di Serena Autieri e Rai1 – scrive Maggio – va archiviandosi mestamente dopo risultati auditel deludenti e l’aggravante di proporre una tv vecchia”. Sabato 4 giugno è andata dunque in onda l’ultima puntata di “Dedicato”. Si è trattato comunque di un appuntamento ricco di emozioni e anche commozione, come vedrete. Al centro dello studio Serena Autieri al fianco di Gigi Marzullo che le ha riservato una bella dedica.





Dedicato chiude, Serena Autieri in lacrime

“Dedicato” chiude e Serena Autieri si lascia andare alle lacrime. A far commuovere la conduttrice sono state le parole di Gigi Marzullo che al momento dei saluti ha detto: ““Voglio fare una dedica alla mia compagna di studio. Non so come, non so dove, non so quando, ci rincontreremo in uno studio televisivo. Ma sono sicuro che ci rincontreremo e sai perché? Perché oltre ad essere bella sei anche brava a fare la televisione”.

Visibilmente commossa, con le gli occhi bagnati dalle lacrime, Serena Autieri ringrazia di cuore: “Grazie Gigi, mi fate commuovere”. Poi la conduttrice ha salutato tutti ricordando i libri su due donne straordinarie come Raffaella Carrà e Monica Vitti: “Due donne, due riferimenti, due fari non solo per me, ma penso per tutti”.

Al termine della puntata Gigi Marzullo ha donato a Serena Autieri un mazzo di fiori, con i ringraziamenti di tutto lo staff del programma. Dal suo canto Serena ha salutato uno per uno i suoi collaboratori e anche ovviamente la Rai “perché mi ha dato un’opportunità meravigliosa. Un anno d’amore”. Infine alla conduttrice è stato chiesto di cantare un brano da dedicare a tutti i napoletani e al pubblico, ovvero “Canzone appassionata”. Serena ha accettato e, nonostante la grande commozione e la voce rotta, ha salutato il suo pubblico con questo capolavoro della musica napoletana e non solo.

