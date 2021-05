Amici 20 è finito da settimane, ma l’attenzione sui protagonisti resta altissima. Anche perché i cantanti arrivati in finale, poi vinta dalla ballerina 18enne Giulia Stabile, hanno subito lanciato album e singoli e già collezionato successi strepitosi.

Ma non solo musica o progetti futuri (perché anche i ballerini come Alessandro Cavallo stanno andando alla grande), anche il gossip sta facendo la sua parte. Anche troppo, forse, perché c’è davvero tanta curiosità sui rapporti nati in casetta tra gli allievi della scuola più famosa della tv. Se sembra procedere alla grande tra Giulia Stabile e Sangiovanni, che nonostante la distanza e gli impegni sono ancora insieme, si hanno decisamente meno notizie su Deddy e Rosa Di Grazia, anche loro rispettivamente cantante e ballerina.

Deddy, dopo Amici 20 spunta “il divieto assoluto”



Naturalmente dopo la fine di Amici 20 anche tutti i finalisti sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo come gli ex protagonisti del talent e ognuno di loro sta rilasciando interviste su interviste oltre che interagire sui rispettivi canali social. Deddy, però, non ha mai nominato Rosa Di Grazia e tutti a ipotizzare una rottura. Anche perché poi il cantante in una diretta si è limitato a dire che non la sente più.





Quindi Giuliana Galasso ha intervistato Deddy la rivista musicale Ritratti di Note. La giornalista ha parlato della polemica creata dalle fan, alle quali ha spiegato come mai lui non parla di Rosa: sembra che ci sia una sorta di divieto di fare domande personali all’artista. “In tanti me l’avete chiesto e risposto. Purtroppo abbiamo avuto il divieto assoluto di fare domande personali a Deddy o sulla storia d’amore con Rosa. Quindi volevo chiarire che è questo il punto. Si tratta di un divieto”.

“ Nel caso di Deddy e di artisti che hanno alle spalle grandi case discografiche, si vuole che si parli solo della musica e non di altro. In questo caso abbiamo rispettato le volontà – ha continuato – Per voi che avete seguito il talent è giusta e lecita la curiosità. Capisco la polemica e che volete sapere se sta andando avanti questa storia d’amore. Allora aspettiamo che parlino i protagonisti. Comprendo la vostra delusione, ma vedrete che i due protagonisti ci faranno sapere qualcosa”. Infine: “Ci tengo a precisare che non so se Rosa e Deddy stanno insieme”.