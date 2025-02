“Ho deciso di fermarmi, non ho altra scelta”. Annuncio della concorrente a poche ore della nuova puntata del Grande Fratello. stasera su Canale 5. Un vero colpo di scena che ha spiazzato tutti. Nessuno se lo aspettava, né gli altri concorrenti né il pubblico. Da ricordare che stasera ci sarà anche una nuova eliminazione al televoto. A rischio: Iago, Giglio, Ilaria, Emanuele, Zeudi e Jessica . Tutti big della Casa finiti in nomination, fatta eccezione forse per Emanuele, che è entrato per ultimo, ma che sta cominciando a farsi apprezzare dal pubblico. Con lui anche Zeudi Di Palma, di cui si parla moltissimo per il triangolo amoroso che la coinvolge insieme a Javier Martinez ed Helena Prestes.

Proprio a questo proposito, poco fa, l’x Miss Italia si è resa protagonista di una confessione. Zeudi infatti, con il volto triste, ha svelato ad Alfonso d’Apice di aver preso una decisione importante per quanto riguarda il suo percorso nel reality di Canale. Con Alfonso c’è un rapporto di amicizia forte, nato ancora prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Zeudi così si è aperta completamente in un lungo sfogo.

“Sono cose loro, io non c’entro più nulla. Mi faccio da parte”, ha confessato Zeudi con volto triste ma deciso. “È andata. Adesso loro fanno il loro percorso e spero che si possano ritrovare e stare bene. Io li guarderò con felicità, perché voglio bene a entrambi. Se loro si vogliono bene, posso essere solo felice“. Per quanto riguarda Helena, Zeudi ha confidato di aver coltivato un sogno bellissimo, ma irrealizzabile: “Io mi sono illusa e gliel’ho detto: distaccati, perché provo certe cose e non va bene. Se vogliamo costruire un rapporto di amicizia, la mia amicizia nei tuoi confronti sarebbe falsata”.

Zeudi è apparsa anche ferita dalle parole che l’amica che si è sentita tradita da Zeudi, anche se tra lei e l’argentino non c’è stato niente se non carezze: “Io non reagirò mai come ha fatto Helena. Io sono diversa. Non li offenderei mai dicendo che sono furbi e falsi”. L’ex Miss Italia è convinta di aver rispettato Helena, perché altre ragazze si sarebbero semplicemente vissute la conoscenza con Javier, mentre lei ha scelto di fare un passo indietro.

Zeudi riflette poi su di lui. Martinez e la brasiliana già adesso sembrano molto vicini. Secondo Zeudi, l’atteggiamento di Javier potrebbe essere cambiato a causa dell’aereo inviato dai familiari del pallavolista, che lo spingono verso la ragazza con il messaggio: “Javi, o Brasile o nada”, recitava lo striscione. Zeudi non nasconde la forte attrazione provata per l’argentino. Qualcosa di inaspettato: “Non riuscivo a sentire un uomo così da tanto tempo, altrimenti non mi sarei avvicinata a lui. Ormai è andata”.

“Javi non vuole una ragazza che sta cercando di superare un legame emotivo con Helena. Penso che lui voglia una donna sicura”, ha concluso Zeudi. “Siete voi tre e nessuno di voi deve incidere sul rapporto tra gli altri”, le ha detto Alfonso, invitando l’amica ad avere un chiarimento finale con Javier.