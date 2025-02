Al Grande Fratello un messaggio per Amanda Lecciso. A poche ore dalla nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la cognata di Al Bano ha ricevuto una comunicazione importante da parte della famiglia e degli amici più stretti. Questo annuncio ha sorpreso non poco la concorrente. Come ricordano bene i fan del programma, lei aveva già ricevuto un messaggio solo qualche giorno fa da parte delle Leccisers e non si aspettava che, da fuori, qualcuno avesse ancora qualcosa da dirle. Ma il GF regala sempre colpi di scena.

Per Amanda è volato un aereo davvero speciale questa volta. Se il primo volo era stato organizzato dai suoi fan, questa volta a muoversi sono state direttamente le persone a lei più vicine. Amanda aveva ricevuto di recente la visita di sua nipote Jasmine Carrisi, che l’aveva messa in guardia in particolare da Maria Vittoria Minghetti, con la quale la zia aveva stretto una grande amicizia, salvo poi scoprire che parlava male di lei alle spalle.

“Amy avanti così”, recita l’ultimo striscione dedicato alla concorrente. In quel momento Amanda si stava facendo la doccia. Ad avvisarla ci hanno pensato Maria Teresa Ruta e Helena Prestes: “Corri Amanda, c’è un messaggio per te. È pazzesco!”. Amanda si è precipitata con i capelli ancora bagnati: “Grazie, grazie!”, ha iniziato a gridare, facendo il simbolo del cuore con le mani e mandano baci al cielo. “Avanti così, ‘na parola, ci provo!”, ha risposto Amanda con ironia al messaggio di incoraggiamento. Poi si è abbracciata più volte con Ruta e Prestes, mentre ancora lo striscione volteggiava in cielo. “Brava famiglia Lecciso”, ha detto anche Elena.

Intanto, mentre loro esultavano, poco lontano, sedute in un angolo del giardino, c’erano anche Pamela Petrarolo, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi ed Eva Grimaldi, che parlavano sottovoce. Ai fan di Morlacchi non è sfuggita la loro conversazione: “Pamela e Jessichina che continuano a rosicare per gli aerei di Amanda… Donate per un altro aereo!”. Nei giorni scorsi, infatti, proprio l’ex ragazza di Non è la Rai e la cantante dei Gazosa avevano commentato in maniera velenosa l’apparizione degli aerei pro Amanda.

Le due concorrenti dubitavano dell’esistenza di questi presunti Leccisers, ritenendo più probabile che fosse un’iniziativa dei fan di Helena Prestes, in supporto della migliore amica della loro beniamina. Critiche che non sono ancora arrivate all’orecchio di Amanda, ma che probabilmente Alfonso Signorini mostrerà in puntata. Il fatto che questa volta sia stato preso di mira l’aereo inviato dalla famiglia ha offeso i fan, tanto che un utente ha scritto: “Quella vipera di Pamela che percula anche l’aereo della famiglia… schifo!”.