“È tutto deciso”. Dayane Mello pronta a partire, dopo il GF Vip arriva nuova avventura in tv

L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip porta bene a Dayane Mello. Per la modella brasiliana è pronto un nuovo programma. Una notizia che arriva a pochi giorni da quella del lancio della sua linea di cosmetici che ha segnato il passaggio dal piccolo schermo alla dimensione imprenditoriale. “Ho iniziato questo progetto perché ho voluto concentrarmi su di me, su qualcosa che potevo creare, costruire, non sono solo una modella, non sono solo un influencer”.



“Oggi mi butto a fare qualcosa di nuovo, come è stato il mio brand, sul packaging, sul colore, sulle fragranze ed è questo oggi estremamente stimolante, è questo quello che voglio fare, voglio creare e non voglio essere etichettata solo come modella”. Aveva scritto sui social Dayane Mello. Dayane Mello che continua ad essere single dopo il riavvicinamento in primavera con Mario Balottelli.

Dayane Mello, carriera in ascesa dopo il GF Vip



Dayane Mello, dopo aver confessato a Chi di aver ritrovato il sorriso con Andrea Turino vicino, successivamente aveva precisato di volere stare distante dagli uomini, per un po’. Forse, dopo tante ‘scottature’, non è il caso di correre, meglio andarci piano, in tutti i sensi. Comunque lo stato d’animo della modella brasiliana è ottimo.







Lo confermano le tante foto e i video pubblicati e la notizia di una prossima partecipazione a La Fazenda, la versione brasiliana della nostra Fattoria, reality show andato in onda su Canale 5 dal 2004 al 2009. La trasmissione dovrebbe iniziare il prossimo 13 settembre, su Record Tv. Il nome di Dayane Mello non è stato ancora annunciato ma pare sia questione di dettagli.



Classe 1988, nata nella città di Joinville, Dayane Mello è arrivata in Italia nel 2014 con l’intenzione di sfondare nel mondo dello spettacolo. E le occasioni non le sono mancate. Dopo aver posato come fotomodella per alcuni dei brand di moda più famosi, approda in televisione nelle vesti di allieva ballerina a Ballando con le Stelle, in coppia con Samuel Peron. Ma la fama arriva tre anni dopo, nel 2017, quando approda sull’Isola dei Famosi nelle vesti di naufraga, passando subito in primo piano per un flirt con l’allora inviato Stefano Bettarini.