Una storia che si ripete quella di Dayane Mello. Cambia reality, cambia nazione, ma i disagi sono sempre gli stessi, anzi addirittura peggiorati. Come ricorderete, un anno fa le fan brasiliane accusavano i concorrenti del Grande Fratello Vip di essere razzisti e bulli nei confronti di Dayane Mello, ma in fondo non c’era molto di vero (o quantomeno non era bullismo o razzismo). Tuttavia, questo è proprio quello che è accaduto alla modella nel reality brasiliano La Fazenda.

Proprio così, non bastava il presunto stupro da parte di Nego Do Borel, ora l’ex gieffina sembra essere emarginata dal resto del gruppo del reality. C’è infatti chi la prende in giro per quello che dice, chi per il suo accento, altri invece per la dentatura e qualche idiota fa addirittura il verso dell’asino (perché secondo loro è simile al suono della voce di Dayane). I fan del programma che difendono Dayane Mello, naturalmente, chiedono a gran voce che siano presi immediatamente dei provvedimenti dalla produzione.

Ma siamo sicuri che le cose in quel reality siano sotto controllo? In effetti, nessuno ha mosso un dito per quello che è capitato dopo la presunta aggressione di Do Borel. E suulla vicenda è intervenuto lo staff ddi Dayane Mello: “Noi del Team Dayane Mello ripudiamo ciò è stato praticato da altri partecipanti. Perché, come abbiamo potuto seguire negli ultimi giorni, alcune persone si sono rivolte a Dayane con un tono peggiorativo, attaccando la sua dignità.





Il bullismo è un fenomeno sociale e, come evidenziato ieri, Dayane ha iniziato a rendersi conto. Il Bullismo, non è uno scherzo, non è intrattenimento. Il bullismo è un crimine”. Insomma, le cose per Dayane Mello non stanno andando come previsto, anzi, stanno peggiorando di giorno in giorno.

“Não é um jogo? Cada roça não muda a percepção do jogo? Ou você tá aqui desde o primeiro dia fazendo o mesmo jogo? Claro! Sorrindo para as câmeras e fazendo de boa samaritana! Esse é seu jogo, eu não sou assim. Eu ajo com as minhas emoções.” #DayAndFarm pic.twitter.com/J19VZcJhF3 November 1, 2021

Tra l’altro la vicenda della presunta violenza, mai confermata né negata, sta facendo molto discutere all’esterno del reality. Ma possibile che non ci sia modo di scoprire cosa è successo ai danni della bellissima Dayane Mello e poi, nel caso continuare? Ecco come quello che doveva essere un gioco si trasforma in un horror senza fine.