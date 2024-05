Lorella Cuccarini sta per fare qualcosa di importante dopo Amici 23. La rivelazione non è arrivata direttamente dalla conduttrice, ma c’è stata un’anticipazione succosa sul suo futuro. A svelare tutto è stato precisamente il sito TvBlog, che è stato in grado di apprendere in anteprima ciò che intenderà fare, soprattutto perché sta per esserci un avvenimento storico per lei.

Intanto, si sta anche parlando di Lorella Cuccarini per capire che farà dopo Amici 23. Sembrerebbe innanzitutto essere vicina alla riconferma come insegnante del talent show di Maria De Filippi, ma prossimamente potremmo assistere a qualcosa di grandioso che la riguarderà e che farà presumibilmente divertire moltissimo i telespettatori.

Lorella Cuccarini, cosa farà dopo Amici 23: una grande novità

C’è un progetto in serbo per Lorella Cuccarini, che dovrebbe concretizzarsi dopo Amici 23. Ma anche in seguito all’inizio della nuova stagione del programma di Maria De Filippi. C’è un regista, Gabriele Pignotta, che sta lavorando alacremente affinché la conduttrice e ballerina possa mettersi in mostra. E c’è già chi ha messo gli occhi addosso alla sua figura.

Questo regista le ha scritto uno show teatrale che permetterà a Lorella di portarlo in giro per l’Italia. Inoltre, lo spettacolo che si chiama Fantastica dovrebbe essere mandato in onda sulla Rai nel 2025 per festeggiare a dovere 40 anni di carriera. Ma non è tutto perché sempre l’anno prossimo dovrebbe presentare qualcos’altro di altrettanto importante.

Lorella Cuccarini presenterà a tutti nel 2025 il suo nuovo album con 13 opere di sigle e canzoni storiche della conduttrice. E a collaborare con lei ci saranno alcuni cantanti di Amici, oltre a Gianni Morandi e Michelle Hunziker.