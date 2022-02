Sono un po’ cambiate le cose al GF Vip 6 per Davide Silvestri. Dopo l’ultima diretta, quella di lunedì scorso, ha chiuso con Soleil Sorge, che l’ha nominato. “Sono felicissimo che mi abbia nominato, significa che non è un’amica sincera. Giuro che sono contento, perché vuol dire che il mio istinto funziona ancora benissimo”, ha commentato l’attore a caldo.

“Io avevo previsto la nomination e quello che ha fatto. Dice che sono stratega e voglio arrivare in finale? Ribalta sugli altri quello che è lei. Io non mi espongo come si espone lei, io le figure di me… così non le faccio“ ha continuato Davide Silvestri dopo la diretta del GF Vip.

Davide Silvestri prova a uscire dalla porta rossa

A fronte di questo allontanamento dopo mesi di amicizia nella Casa, va precisato che in più di un’occasione Davide Silvestri si è detto contrario al coinvolgimento di Soleil Sorge nel triangolo con Alex Belli e sua moglie, chiedendole di rimanere coerente con i discorsi fatti e di tenersi fuori da quelle dinamiche televisive. Ma quando l’attore di Centovetrine è tornato nella Casa si è avverato tutto il contrario.





E così anche questo equilibrio tra Soleil Sorge e Davide Silvestri si è rotto, a un passo dalla finale. I colpi di scena, si sa, nella Casa non mancano mai. E la scorsa notte ne sono successi diversi. Uno in particolare vede come protagonista proprio l’attore di Vivere che ha fatto spaventare e non poco i coinquilini, soprattutto le ragazze, avvicinandosi pericolosamente alla porta rossa. Ha lasciato la stanza e ha fatto finta di voler uscire definitivamente dal reality.

Davanti a quella scena inaspettata e in piena notte gli altri concorrenti si sono messi davanti per impedirgli di aprire la porta, in particolare le ragazze, preoccupate per questo suo impeto. “Vado via, ve lo spiego poi cosa è successo”, ha detto Davide Silvestri senza dare altre spiegazioni. Ma poi si è chiuso in magazzino con Alessandro Basciano e Barù ed è scoppiato a ridere. A loro ha rivelato che si trattava di uno scherzo chiedendo di tenere il gioco ancora un po’.