Davide Silvestri è arrivato secondo al GF Vip 6. Nella Casa aveva sconfitto al televoto Lulù Selassié, ma in studio si è dovuto arrendere alla percentuale raggiunta dalla sorella Jessica, che ha conquistato il 62% delle preferenze. Una cifra che per la cronaca la fa entrare di diritto nella storia del reality dal momento che è la donna che che ha ottenuto la percentuale più alta nel corso del televoto conclusivo.

Alessia Macari, vincitrice della prima edizione, aveva ottenuto il 52% delle preferenze mentre Paola Di Benedetto, regina della quarta, ha concluso il suo percorso con il 56%. Ma anche se è uscito con la medaglia d’argento, Davide Silvestri ha vissuto una marea di emozioni lunedì sera, 14 marzo 2022.

Davide Silvestri, la festa in hotel dopo la finale

Superato il primo televoto, ha incontrato mamma e papà, riuniti per l’occasione visto che sono separati da tempo. ”Ti sei comportato egregiamente, sei l’onore della nostra famiglia – ha detto la signora Pina al figlio Davide Silvestri – Tutti ti amano e ti adorano, sarai il nostro vincitore. Ti ho seguito tutti i giorni. Ti conosco meglio di prima adesso, spero che tu riprenda il tuo lavoro, la tua passione e i tuoi sogni, perché te lo meriti”.





Davide Silvestri non ha trattenuto la commozione di fronte alla riconciliazione dei genitori: “Io non ho mai abbracciato i miei genitori”, ha aggiunto il finalista. E Signorini: ”Fallo finché ci sono, goditelo”. Poi la proclamazione di Jessica Selassié in studio, ma la festa è continuata in hotel per l’attore di Vivere che ha rivisto il cugino, Kekko Silvestri dei Modà.

Il cantante ha scelto di non essere presente in studio alla finale, ma ha aspettato in albergo per festeggiare insieme. Anche se in questi mesi non è mai stato presente e non è mai entrato in casa per fargli una sorpresa, lo ha sempre seguito e supportato e incoraggiato. “Sarebbe stata un’arma a doppio taglio per lui: avrei potuto portare i miei fan a votarlo, ma avrei potuto anche creare un’antipatia nei suoi confronti”, aveva spiegato a Casa Chi. Ma appena finito il GF Vip ha subito raggiunto Davide Silvestri.