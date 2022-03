Davide Silvestri è il terzo finalista del GF Vip 6. Superata la nomination contro Miriana Trevisan e Jessica Selassié, l’attore di Vivere ha battuto anche Soleil Sorge al televoto flash di lunedì scorso. E ora può dormire sonni tranquilli fino al 14 marzo prossimo, giorno in cui verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione del reality show di Canale 5.

“Quando c’è stato poi il verdetto… Mi ricordo ad un certo punto il sorriso di Jessica: non ho capito se ha sorriso perché è uscita Soleil alla fine o se comunque nei miei confronti aveva cambiato idea pensando ‘o cavolo adesso lui è finalista, io l’ho nominato, adesso me lo devo tenere buono oppure no?”, ha commentato nei giorni successivi Davide Silvestri.

Davide Silvestri, perché il cugino vip non è mai andato al reality

Vincerà Davide Silvestri? Giucas Casella ha commentato il suo atteggiamento dopo aver saputo del posto in finale e ha detto che è “convintissimo”: “Ci crede tantissimo e fa bene. Deve pensare positivo, ‘però calmati’ gli ho detto, ma chi lo ferma?”. A essere felice di questo suo traguardo anche un volto noto che è suo parente: Kekko Silvestre, il leader dei Modà.





“Sono molto felice che sia in finale perché ha fatto un percorso straordinario senza creare chissà che dinamiche ha parlato della sua persona ed è stato premiato per la sua umiltà”, ha detto il cantante a proposito di Davide Silvestri a Casa Chi. E ha anche svelato perché in tutti questi mesi non l’ha mai sorpreso al GF Vip 6.

“Io non sono andato in trasmissione ma ci tengo a dire perché. Il primo motivo è legato a dei problemi personali che mi hanno portato a rifiutare tutti gli inviti. Per cui per rispetto alle persone a cui ho detto di ‘no’ ho evitato. Col senno di poi, il fatto di andare in trasmissione poteva essere anche un’arma a doppio taglio per Davide Silvestri. Avrei potuto creare una antipatia nei suoi confronti. Il fatto che se la sia cavata da solo mi riempie ancora di più di orgoglio”, ha concluso Kekko Silvestre assicurando però che segue il GF Vip ogni giorno.