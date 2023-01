Davide Donadei è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 7. Il giovane è stato un tronista di Uomini e Donne, dal quale è uscito con Chiara Rabbi. La storia tra i due è però giunta al capolinea questa estate e lui è stato anche avvistato insieme alla dama Roberta Di Padua e all’ex allieva di Amici Arianna Gianfelici.

La fine della relazione è arrivata questa estate e il motivo, come spiegava The Pipol Gossip, sarebbe stato proprio l’ingresso del tronista al GF Vip. Da quando Davide Donadei è entrato nella casa di Grande Fratello Vip sono saltati fuori gli altarini sulla fine della sua relazione con Chiara Rabbi.

Davide Donadei del GF Vip 7, spunta un’altro tradimento

Nei giorni scorsi è saltato fuori il nome di una delle ragazze con cui Davide Donadei avrebbe tradito la fidanzata. A svelare il gossip ci ha pensato la sempre informatissima Deianira Marzano. L’influencer napoletana ha fatto chiarezza su quanto avrebbe fatto l’attuale concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Ora è arrivato il momento di dire le cose come stanno. Davide quando era con Chiara è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo disse anche a me ma non so perché non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto, la cosa la sapevamo tempo fa”, ha detto Deianira Marzano. Ma ci sarebbe di più sui tradimenti di Davide Donadei.

A rivelare l’identità di un’altra ragazza con cui Davide Donadei avrebbe tradito Chiara Rabbi è stata nuovamente Deianira Marzano. Sulle sue storie di Instagram, l’influencer ha parlato di una giovane che lavorava nel ristorante di proprietà dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Fu licenziata e quando Chiara andò via fu riassunta”, si legge ancora nel post pubblicato dalla Marzano. Insomma, a quanto pare, sempre tenendo conto del gossip, la storia tra Davide e Chiara finì per i tradimenti di Donadei e non per la gelosia della Rabbi.