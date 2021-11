“A tua sorella”. Scontro tra ospiti a Non è l’Arena: furia Santanchè, Giletti in imbarazzo. “Devi avere rispetto”

In Italia da lunedì 6 dicembre arriva il super Green Pass. Dopo gli aumenti dei contagi delle ultime settimane e con le terapie intensive che tornano a riempirsi il governo di Mario Draghi prende le contromisure. Le nuove regole – che saranno inserite in un decreto e limiteranno le attività dei non vaccinati – dopo l’ok del Consiglio dei ministri saranno valide dal 6 dicembre e saranno in vigore in zona bianca fino al 15 gennaio.

Nella puntata di ieri, mercoledì 24 novembre, di “Non è l’Arena” Massimo Giletti ha ospitato, tra gli altri, il presidente della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Proprio su quest’ultimo il giornalista Luca Telese ha espresso un giudizio favorevole nella gestione dell’emergenza: “Ha portato Salvini dalla sua parte ‘senza spargimenti di sangue'” il commento in soldoni dell’opinionista. Con un’altra ospite invece, la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché, le cose non sono andate nello stesso modo…

Daniela Santanché, imprenditrice e politica di lungo corso nel centrodestra, ex Fiamma, poi forzista, oggi nel partito di Giorgia Meloni, ha usato toni molto decisi con Luca Telese. “Devi avere rispetto per le persone che hanno dei dubbi” ha detto la Santanché al giornalista. Ovviamente motivo del contendere è il famoso Super Green Pass che sarà rilasciato soltanto a vaccinati e guariti dal covid. “Noi di FdI – le parole della senatrice – da due anni diciamo le stesse cose, è il governo che cambia idea ogni tre mesi e non su basi scientifiche”.





Luca Telese a questo punto ha ribattuto: “Quanti morti ci sono in Germania? Tu sei pragmatica, rispondi, da imprenditrice non prescindi dalla realtà”. “Ma perché non ascolti?!?” è stata la piccata risposta di Daniela Santanché. Che ha subito aggiunto: “Come mai il Green pass base era stato dato per 12 mesi quando tutta la comunità scientifica sapeva che il vaccino durava 6 mesi?“.

Daniela Santanché ha messo così alle strette Luca Telese: “Come mai – chiedo a te, che sei così granitico sulle tue certezze – come mai ci avevano detto che il pass era uno strumento di libertà e che garantiva di frequentare luoghi dove non c’erano persone contagiate?”. “Ma Daniela siamo alla quarta variante” ha risposto il giornalista. “Una guerra non si combatte con una sola arma” la chiosa della senatrice di FdI. E Telese: “E infatti abbiamo più armi a disposizione, Green pass, mascherine, vaccini. Svegliati Daniela“. L’avesse mai fatto! La risposta di Daniela Santanché è bruciante: “Svegliati lo dici a tua sorella, sei un gran maleducato perché io sono sveglia e abbi rispetto”. Massimo Giletti prova ad intervenire, ma ormai la frittata è fatta…