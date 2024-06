È finita la stagione televisiva ma Verissimo è ancora in onda con Le Storie, ossia le interviste più emozionanti realizzate ovviamente da Silvia Toffanin in questi mesi. È la regina del salotto tv di Canale 5 del sabato e ormai anche della domenica dal lontano 2006. Prima di lei diversi colleghi si sono succeduti in quello studio, ricordiamo Cristina Parodi e Paola Perego, che ha poi passato il testimone alla compagna storica di Pier Silvio Berlusconi appunto.

Difficile se non improbabile che Verissimo non tornerà in onda con una nuova edizione, visto anche il gran numero di ascolti, ma a quanto si dice la padrona di casa potrebbe avere una “promozione”. Dal pomeriggio alla prima serata di Canale 5, con tre appuntamenti-evento dedicati ad uno dei talent di maggior successo della rete, ovvero Amici, si legge su Nuovo Tv.

Silvia Toffanin, bomba: passa alla prima serata di Canale 5

Il magazine fornisce anche i dettagli di questa nuova collaborazione tra la reigna di Verissimo e la regina degli ascolti di Canale 5: Silvia Toffanin dovrebbe presentare le puntate di una sorta di spin-off di Amici, dando un’impronta di varietà al format.

Alcuni ex allievi dovrebbero duettare con grandi big della musica per dare così vita a uno spin-off che unisca il mondo del talent show e quello del professionismo. Il tutto partirebbe dalla richiesta di Mediaset a Maria De Filippi di mettersi al lavoro su alcune prime serate per “rimpolpare” gli ascolti del prime time.

Non ci sono ancora certezze sul fatto che questa sorta di spin-off di Amici veda la luce ma Maria De Filippi starebbe valutando la richiesta della rete e, appunto coinvolgendo proprio Silvia Toffanin. In questo modo la conduttrice si metterebbe in gioco in una veste completamente diversa rispetto a quella vista finora dal pubblico.