Nuova puntata in arrivo di Belve e Francesca Fagnani è stata testimone diretta di una rivelazione choc dell’ospite vip, il quale ha confessato di aver fatto uso di diversi stupefacenti. La droga è quindi stata protagonista nella vita di questo noto personaggio, che ha anche svelato le ragioni che lo avevano spinto a optare per questa scelta. Inoltre, ha anche ammesso di non essere stato molto fedele con sua moglie, come si era vociferato tempo fa.

Durante Belve, come è possibile scoprire dalle anticipazioni sulla trasmissione di Francesca Fagnani, l’ospite vip si è soffermato sulla droga assunta ma a proposito della coniuge ha anche affermato: “Purtroppo sono successe; ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito. Il tradimento è contemplato, c’è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi ed è andato oltre i tradimenti”. Ma vediamo cosa ha detto sulle sostanze.

Leggi anche: “Sapevamo sarebbe successo”. Belve, Francesca Fagnani: la scoperta dopo la prima puntata





Belve, da Francesca Fagnani l’ospite vip conferma di aver assunto droga

A Belve Francesca Fagnani ha ascoltato le parole scioccanti dell’ospite vip, il quale in relazione alla droga ha dunque dichiarato: “È una cosa che ho sempre detto. Va con il fatto di esser chiusi, introversi, di non poter affrontare l’altro in una maniera normale e sana come oggi potrei fare. Questi paradisi artificiali ti aprivano e ti facevano mostrare dei sentimenti che normalmente non avresti mai mostrato. Ce ne son state parecchie, però a quell’epoca andava molto la cocaina purtroppo“.

A parlare così è Emanuele Filiberto, che non si è tirato indietro davanti alle domande della Fagnani e ha voluto dire la sua anche sul papà: “Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa per le leggi razziali. Mio padre è una persona che ha avuto per sua educazione un grandissimo rispetto della sua famiglia e del suo casato. Io avrei voluto che quello che ho fatto io ben dopo: mi scuso per le leggi razziali, fosse stato fatto anche prima. Però qualcosa che lui ha avuto più di me, che è il rispetto per la sua famiglia e la sua storia, non poteva fargli dire queste cose. Questo è stato sbagliato”.

L’intervista integrale andrà in onda il 3 ottobre, ma si è anche saputo che Emanuele Filiberto ha parlato pure di Sanremo: “È stata un’operazione marketing della Rai, è la Rai che aveva chiesto della mia partecipazione a Sanremo perché era un anno un po’ debole per loro, serviva quel piccolo casino in più”.