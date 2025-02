Colpo di scena su Ballando con le stelle 2025. Un protagonista sarebbe stato fatto fuori definitivamente dal cast e potrebbe cambiare azienda e canale, infatti potrebbe essere un naufrago dell’Isola dei Famosi. Un cambiamento netto nella sua carriera professionale, dopo il caos che lo ha coinvolto nei mesi scorsi e che ha generato una marea di polemiche.

Stando a questi rumor, a Ballando con le stelle 2025 non dovrebbe esserci questo protagonista che starebbe cercando in tutti i modi di partecipare all’Isola dei Famosi. A sganciare la bomba in anteprima è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha comunicato tutto in una delle sue storie Instagram.

Leggi anche: “Ecco le prime concorrenti”. Isola dei Famosi, i nomi bomba dopo la nuova conduttrice





Ballando con le stelle 2025, protagonista va via: “Finirà all’Isola dei Famosi?”

Nella passata edizione di Ballando con le stelle, era stato mandato via per comportamenti non consoni per la Rai. E nell’edizione 2025 non dovrebbe proprio far parte del programma di Milly Carlucci, stando a Parpiglia: “Non sarà nel cast di Ballando nella prossima edizione. Ufficiale“.

Ad essere stato estromesso da Ballando sarebbe il ballerino Angelo Madonia, dopo le polemiche per il suo operato mentre era in coppia con Federica Pellegrini nella scorsa edizione. Poi l’incredibile ipotesi: “Mi dicono ritenti con l’Isola dei Famosi – ha aggiunto Parpiglia. Ci riuscirà dopo il no dell’ultima edizione?”. E Madonia ha risposto sui social.

Il ballerino ha reagito in modo polemico verso il giornalista: “E poi ci sono le persone coerenti! (Mi ha bloccato ma parla di me)“. Non ha però detto altro, quindi non ha né confermato né smentito le voci su Ballando e l’Isola.