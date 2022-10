Cristina Quaranta contro Marco Bellavia. L’ex concorrente del GF Vip 7 è uscito ma nonostante i pesanti provvedimenti presi durante la diretta di lunedì 3 ottobre alcuni vipponi continuano a parlare del loro ex inquilino in termini non proprio carini.

Il caso è ormai noto. Marco Bellavia ha mostrato le sue fragilità all’interno del GF Vip 7 e nonostante abbia espressamente chiesto aiuto ai suoi compagno di gioco è stato abbandonato a se stesso e oggetto di bullismo e critiche. Per questo motivo Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci, al televoto flash con Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia è stato eliminato. Una brutta pagina di televisione e una puntata del GF Vip 7 molto difficile durante il quale il conduttore Alfonso Signorini e le opinioniste hanno parlato della fragilità mentale e della depressione.

Cristina Quaranta contro Marco Bellavia: “Lo avrei affogato”

Dopo le frasi dei concorrenti i social, ma anche molti personaggi del mondo della televisione, si sono scagliati contro di loro chiedendo a gran voce provvedimenti. Durante la puntata fiume del 3 ottobre Alfonso Signorini ha strigliato i concorrenti del GF Vip 7, ma a quanto pare qualcuno non ha recepito il messaggio. È il caso di Cristina Quaranta, in queste ore finita al centro delle critiche per le parole pronunciate su Marco Bellavia. “In piscina io mi sono girata e ho detto “ma allora sei proprio cretino”, si era attaccato ai miei capelli. Ma questo non è un atto di aggressività? Lui poi mi ha detto ‘no scusami Cri, sai mi sono fatto prendere dall’euforia’”, ha detto.

Il discorso di Cristina Quaranta su Marco Bellavia è proseguito: “Se fosse stato un altro te lo giuro Charlie lo avrei affogato, perché tu non ti puoi permettere di mettermi le mani addosso. Invece ho capito che era lui e non volevo sparare sulla croce rossa. Questa è la sensibilità delle persone”. Parole che, alla luce di quanto affermato ieri da Alfonso Signorini hanno scatenato una nuova bufera.

Tantissimi i tweet pubblicati contro le discutibili parole di Cristina Quaranta su Marco Bellavia: “Dopo la puntata ancora si permette di usare questo tipo di linguaggio. Come puoi tu parlare di SENSIBILITÀ quando in due frasi sei riuscita a dire “lo avrei affogato”, “non l’ho fatto solo perché era lui”. Davvero fate silenzio”. “ATTO DI AGGRESSIVITÀ. Fate pena e schifo. Allora la vostra aggressività nei suoi confronti!? In galera a confronto con quello che dici sareste dovuti andare tutti”.