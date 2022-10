“Vado via”. Giorgio Panariello lascia lo studio di Tale e Quale Show per Cristiano Malgioglio

Un’altra gaffe di Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show. La seconda puntata del programma condotto da Carlo Conti è andata in onda venerdì 7 ottobre 2022 e, stando ai dati di ascolto usciti nelle scorse ore, ha vinto la sfida Auditel della serata battendo la seguitissima fiction in onda su Canale 5 Viola come il Mare.

La scorsa settimana era stata proprio la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, che sta piacendo molto al pubblico Mediaset, ad aggiudicarsi il primo posto, ma ha subito un calo: è stata seguita da circa 500mila spettatori in meno, che si traducono in circa 3 punti di share in meno. Ma venerdì è uscito vincitore Carlo Conti dal confronto.

Cristiano Malgioglio, gaffe a Tale e Quale Show

Venerdì 7 ottobre, come detto, gli ascolti tv di avranno premiato il programma fin onda su Rai1: Tale e Quale Show ha registrato 3.604.000 spettatori e il 22.59% di share, mentre su Canale 5 la fiction Viola come il Mare 2.868.000 spettatori e il 17.55% di share. Ma torniamo a Cristiano Malgioglio e alla gaffe commessa in diretta.

Il paroliere è sicuramente il giudice più severo dei tre e infatti ha stroncato anche l’imitazione di Alessandra Mussolini nei panni di Loredana Bertè, che invece ha convinto gli altri. Ma non solo, nel motivare il suo giudizio Cristiano Malgioglio ha sbagliato il nome del cantante Paul Anka pronunciandolo “Pul Anka”…

La gaffe ha ovviamente scatenato lo studio: il conduttore, Loretta Goggi e la copia di Serena Bortone (imitata da Barbara Foria) non sono riusciti a trattenere le risate. Tutti ‘piegati’, ma Giorgio Panariello, con cui Cristiano Malgioglio si scontra spesso in giuria, ha fatto di più: si è alzato ed è andato dietro le quinte. “No su Pul Anka vo via… scusate non si può sentire”, ha commentato.