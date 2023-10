“Mi hai fatto male…”. Cristiano Malgioglio nero a Tale e Quale Show, gelo in studio dopo la piazzata

Tale e Quale Show, la reazione del giurato. Di puntata in puntata, il programma di successo di Carlo Conti continua ad alzare l’asticella delle aspettative. Merito delle esibizioni dei concorrenti, ma anche della professionalità di una giuria sempre molto attenta a cogliere ogni dettaglio nel corso della performance. E lo sa bene anche Ginevra Lamborghini, che una volta tolti i panni di Elodie, si è cimentata in un’altra interpretazione artistica e musicale.

Ginevra Lamborghini interpreta Madame davanti alle telecamere di Tale e Quale Show. La bravura del padrone di casa Carlo Conti unitamente all’oggettività di una giuria sempre attenta: questa la formula di successo del programma, che senza alcun dubbio continua a non tradire le aspettative del pubblico italiano. Sulle esibizioni dei concorrenti, la votazione dei giurati assume poi un peso notevole. E Malgioglio non parla certamente troppo per il sottile.

Ginevra Lamborghini interpreta Madame davanti alle telecamere di Tale e Quale Show: “Mi hai fatto male…”

Lo sa bene Ginevra Lamborghini che già nella scorsa puntata ha dovuto ‘digerire’ il parere di Malgioglio dopo l’esibizione nei panni di Elodie. “Hai fatto un karaoke spensierato, ti è mancato il ritmo felino, mi sei sembrata una gattina che appena vede un topo scappa”, sè stato il giudizio di Cristiano Malgioglio. E dopo queste parole espresse, nuova puntata e nuova interpretazione. Ginevra ha vestito i panni di Madame con il brano sanremese di successo “Nel bene nel male”.

“Stasera volevo una gioia da Ginevra – ha sottolineato Malgioglio. Invece più che bene mi hai fatto male. Io amo molto Madame, ti sei cimentata alla tua maniera. Mi dispiace ma non mi sei piaciuta“. Il giudice ha definito l’esibizione di Ginevra: «un’angoscia dall’inizio alla fine”. Il giurato si è dunque nuovamente espresso a sfavore della concorrente.

Ma al di là del parere di Cristiano Malgioglio, Ginevra sembra aver convinto i restanti giurati, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi a cui l’esibizione sembra non essere per nulla dispiaciuta. E infatti la concorrente è riuscita ad aggiudicarsi, contrariamente alle aspettative sfavorevoli, un meritatissimo secondo posto in classifica.