Tale e Quale Show, il finale con il botto. La tredicesima edizione del talent timonato da Carlo Conti giunge alla finalissima ma non senza colpi di scena. Un esempio? Per chi se lo fosse perso, stiamo parlando proprio dello scivolone di Cristano proprio sul più bello. E ancora una volta le parole del giurato sono state rivolte alla Lamborghini, anzi alle sorelle Lamborghini. Infatti al termine dell’esibizione di Ginevra, Cristano ha tirato in ballo anche la sorella Elettra. Il risultato ha rimbombato ovunque.

Scivolone di Cristano Malgioglio durante la finale di Tale e Quale Show. Non si poteva che concludere la tredicesima edizione con il botto, e a farlo è stato proprio il giurato che sembra essere sconfinato nel suo ruolo da giudice. Di fronte a lui, Ginevra, che nel corso delle puntate ha, se così può dirsi, collezionato i punti di vista non sempre favoreli di Malgioglio.

Scivolone di Cristano Malgioglio durante la finale di Tale e Quale Show: tirato in ballo il rapporto tra Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra

Infatti sono state molte le esibizioni di Ginevra che sembra non abbiano del tutto convinto Cristano. E anche nel corso della finalissima, Ginevra si è trovata di fronte al verdetto che però questa volta ha visto tirata in ballo anche la sorella Elettra. Il motivo è presto spiegato. A fine esibizione di Ginevra nelle vesti di Malika Ayane, Cristano ha preso parola come da ruolo.

“Io stasera vorrei fare da paciere. Sono molto amico di Elettra e loro due, a quanto pare, non vanno molto d’accordo. Tengo molto alla famiglia e mi spiace vedere due sorelle che non si parlano. Vorrei che magari Elettra facesse un videomessaggio la prossima settimana. È una ragazza intelligente e divertente e ha un carattere molto sentimentale, sarebbe bellissimo vedere due sorelle che si vogliono bene”.

Insomma, che le due sorelle non abbiano più rapporti si sa. Le due hanno smesso di parlarsi dal 2019 e ancora oggi la situazione non sembra essere cambiata. E Cristano, a detta di molti utenti, si sarebbe dovuto limitare a commentare l’esibizione senza sollevare questioni che riguardano la vita privata della concorrente. Silenzio in studio e imbarazzo sul volto di Ginevra che all’epoca della sua partecipazione al GF Vip ha così parlato del rapporto con la sorella: “Mio padre ci ha messo molto a confronto da piccoline. Lei era più il Diavolo della Tasmania mentre mio padre mi chiamava la Principessina. E’ normale che lei forse sia cresciuta con una competizione nei miei confronti“.