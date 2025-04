Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si sono riabbracciate per la prima volta dopo la fine del Grande Fratello, ieri sera a Napoli. La cubista trentina è arrivata in città insieme al fidanzato Alfonso D’Apice e, dopo una tappa veloce dal parrucchiere, è corsa subito dalla sua amica del cuore. Dopo i saluti, i tre ex concorrenti hanno trascorso la serata insieme in un locale.

Per la prima volta, fuori dalla Casa, Zeudi ha rivisto anche Alfonso. Tra risate e ricordi, la modella ha tirato fuori ancora una volta la famosa storia del bacio tra lei e l’ex di Federica Petagna, che per mesi ha fatto discutere fan e opinionisti. Approfittando della reunion, Zeudi ha deciso di fare un annuncio che ha colto di sorpresa tutti, anche Alfonso e Chiara, a giudicare dalle loro espressioni.

"Sono costretta a dirlo". Zeudi rivede Alfonso e Chiara e la spara grossa: in molti adesso si dovranno ricredere

La vicenda è nota: se ne è parlato anche durante la finale del GF, quindi evitiamo di ripercorrerla nei dettagli. Ieri sera, però, Zeudi ha voluto riaprire la questione. L’ha presa larga: “Finalmente insieme! Comunque ragazzi, già sto facendo la candela perché loro sono inseparabili. Vi amo troppo”, ha detto Zeudi riferendosi a Chiara e Alfonso. Poi ha aggiunto: “E vi assicuro che questo bacio con Alfonso non c’è stato. Basta, non c’è stato. Vi amo troppo veramente”.

Apriti cielo. Sui social, infatti, si è riaccesa subito la polemica. C’è chi ironizza: “Anche fuori dalla Casa nega ancora il bacio con Alfonso. D’altronde chi nasce quadrato non può morire rotondo”, esclama un fan di Helena Prestes. Un altro attacca: “Ma poi a che pro continuare a negare? Che male c’è? Anche le più sognatrici han capito che era un limone”.

Nel mirino finisce anche Alfonso. A differenza di quanto successo in puntata, stavolta anche lui sembrava d’accordo con la versione di Zeudi.“E lui, cog***ne, nega dopo che in puntata non ha confermato le parole di quella…”.

ANCHE FUORI DALLA CASA NEGA ANCORA IL BACIO CON ALFONSO,D’ALTRONDE CHI NASCE QUADRATO NON PUÒ MORIRE ROTONDO pic.twitter.com/gfm42L2EES — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) April 5, 2025

Ma c’è anche chi prende le difese di Zeudi: “Il bacio per lei non ha significato niente. Che ossessione, ahaha!”. Un altro utente prova a capire anche Alfonso: “A me ‘Alfonsino’ non è mai piaciuto, ma credo sia a disagio. Ha la fidanzata accanto e non gli va di parlare di baci con altre ragazze. Non conferma Zeudi, dice semplicemente ‘basta’”.