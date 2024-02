Sanremo 2024, terza serata andata. Con Emma consacrata “regina”, nonostante non abbia cantato ma solo introdotto i colleghi sul palco dell’Ariston. Già, una delle novità di questa edizione, la sesta e ultima (pare) targata Amadeus, è proprio questa: il conduttore e direttore artistico ha deciso di far presentare i cantanti tra loro nelle sere in cui non si esibiscono. E la ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha fatto di più.

Come fa notare uno dei tanti utenti che ha ripostato il video del suo ingresso sulla piattaforma X, Emma è “scesa con la consapevole che stasera avrebbe fatto crollare il palco dell’Ariston e l’app del Fantasanremo per i punti”. Del resto la cantante salentina è ormai diventata una professionista di questo gioco che fa impazzire il pubblico durante la settimana di Sanremo.

Sanremo 2024, Emma “regina del Fantasanremo”

Anche negli scorsi anni, infatti, Emma, splendida in rosa barbie, si è sempre prodigata in imprese quasi impossibili per regalare ai suoi fan punti utili a scalare le classifiche del gioco e lo ha fatto anche nella terza serata, quella che ha visto la co-conduzione di Teresa Mannino.

Nonostante l’artista non fosse in gara, ha deciso di regalare una gioia a tutti i giocatori: prima del “Musica, maestro” ha baciato sulle labbra Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Un gesto vale più di mille parole, o meglio punti a tutti coloro che hanno Emma all’interno delle proprie squadre.

Emma scesa con la consapevole che stasera avrebbe fatto crollare il palco dell'ariston e l'app del fantasanremo per i punti #Sanremo2024pic.twitter.com/nYLjTDbwz1 — ¥le | sanremo era 💐 ✨🍉 (@yleniaindenial1) February 8, 2024

EMMA CHE SI PORTA LA MATITA ENTRA CON GLI OCCHIALI DA SOLE INDOSSA LE SCARPE ROSSE BACIA GIULIANO IN BOCCA E SBANCHIAMO AL FANTASANREMO REGINA #Sanremo2024 pic.twitter.com/HlNgPpFD0g — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) February 8, 2024

Una scena, questa, che ha fatto esplodere gli utenti di X: “Lei è la vera e unica regina del Fanta”, “Ringraziamo tutti per questo regalo da parte della queen e del king” e “Emma che si porta la matita, entra con gli occhiali da sole, indossa le scarpe rosse, bacia Giuliano in bocca e sbanchiamo al Fantasanremo, Regina”.