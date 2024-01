Al Grande Fratello c’è un nuovo argomento questa settimana: lo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Anche chi si è perso la puntata di martedì scorso si sarà accorto che ora la casa è spaccata in due. Già dalla notte successiva alla diretta, infatti, il faccia a faccia tra le due “regine del programma”, come le ha definite Alfonso Signorini, ha dominato ogni conversazione. E ovviamente c’è chi ha preso le parti dell’una e dell’altra.

Le dirette interessate continuano a lanciarsi frecciatine a distanza, in attesa della nuova puntata che sicuramente le rivedrà una di fronte all’altra. Beatrice ha già chiesto a chiare lettere un televoto flash “con la regina del trash” (l’ha anche chiamata “Rosa Ricci”, citando la serie tv Mare fuori, ndr) per vedere come continuerà questo Grande Fratello 2024. Sarà ascoltata?

GF, Beatrice non ci sta e va contro Signorini

Ma facciamo un passo indietro. Come detto, martedì Alfonso Signorini ha definito Beatrice Luzzi e Perla Vatiero le due ‘regine’ del programma prima di chiamarle in mistery e mostrare loro tutto quello che si sono dette alle spalle. Ma l’attrice non ha mandato giù questo paragone.

In effetti anche Giampiero Mughini, presente in studio e interrogato dal conduttore ha detto che “il termine due regine ha una sua imprecisione nel senso che Beatrice è esattamente una regina come tu l’hai definita, lo è dal primo minuto“. E lo stesso vale per Beatrice, che però in diretta non ha detto nulla. Ma il giorno dopo eccome.

Lei continuerà a sputtanare il programma. E sinceramente ha ragione.



Anche se con il sorriso, infatti, la rossa della casa ha fatto chiaramente capire che non vuole essere messa allo stesso piano di Perla. “Alfonso si è inventato ‘sta cosa delle regine. Sullo stesso piano no. Eh eh eh. È un po’ troppo Alfy, guarda che non ti sposo più se mi metti sullo stesso piano di Perla. Una volta sì ma non di più. Non continuiamo questa narrazione per cortesia“, ha detto mentre era in cucina con Stefano, Sergio e Fiordaliso ricevendo l’appoggio del pubblico.