Grande Fratello, sono rimasti in pochi ormai. La finale è prevista il 31 marzo ma prima di allora Alfonso Signorini chiamerà a raccolta i concorrenti per comunicare loro i nomi degli eliminati e soprattutto quelli dei nuovi finalisti. Sono già tranquilli Lorenzo, Jessica e Zeudi e il pubblico e soprattutto i vari fandom si stanno scatenando in queste ore per capire chi sostenere.

Si dice che tra i super favoriti ci sia Chiara, che godrebbe dell’appoggio dei fan di Zeudi dopo la rottura con gli Shailenzo. Ma c’è da capire prima se non sarà proprio lei a essere ‘fatta fuori’ al televoto che la vede contro Helena e Giglio. A proposito di questi ultimi due, c’è parecchia maretta.

Leggi anche: “Ma chi cavolo è?”. Grande Fratello, un intruso nella casa. I concorrenti e il pubblico restano di ghiaccio





GF, Helena contro Giglio

In generale il clima nella casa è di tensione assoluta. Non solo per la clamorosa del trio formato da Shaila, Chiara e Zeudi, come detto anche tra Helena e Giglio le situazione è pesante. Chiacchierando con Javier, la modella brasiliana ha parlato della discussione avuta con il parrucchiere durante la preparazione di un cortometraggio che riassumeva alcuni dei momenti più significativi di questa edizione del reality show.

I due si sono trovati in disaccordo su alcune scene da inserire nel montaggio finale del corto e Giglio si è infastidito, perché al corto stava già lavorando da qualche ora mentre Helena si era aggiunta solo in un secondo momento, mettendo in discussione il lavoro precedentemente svolto.

Non è finita qui perché a questa piccola discussione se n’è aggiunta un’altra durante il pranzo che ha provocato la reazione stizzita di Helena contro Giglio. “Non mi piace come lui parla con me – ha spiegato al fidanzato Helena giudicando “orribili” le cose che le aveva detto Giglio – È una persona arrogante. Ha dato un calcio al puff, quando dice che non si fa questo, quindi parla a vanvera. Ma è di un’arroganza… non mi ha mai fatto un commento positivo”.