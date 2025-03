Il Grande Fratello ha deciso di regalare ai suoi concorrenti un compito inusuale, e il risultato è stato un momento di grande ilarità all’interno della Casa. I concorrenti hanno dovuto travestirsi da ex inquilini del reality show, dando vita a un’occasione di svago che ha permesso loro di allontanarsi per un attimo dalle tensioni e dalle continue liti che hanno caratterizzato le ultime settimane.

Il compito ha portato sorrisi e risate tra i membri della Casa, che, seppur spesso alle prese con divergenze e malumori, hanno trovato in questo momento di travestimento un’occasione per rilassarsi e vivere una piccola parentesi di divertimento. La sfida di impersonare ex concorrenti ha dato vita a situazioni esilaranti, con travestimenti che hanno fatto ridere non solo gli altri inquilini, ma anche il pubblico a casa che ha commentato su X.





Grande Fratello, Helena si traveste da Enzo Paolo Turchi

In particolare, è stato il travestimento di Helena Prestes a far scatenare ilarità. La modella è stata chiamata a impersonare Enzo Paolo Turchi, il celebre coreografo, con tanto di parrucca bionda e outfit caratteristici. Helena ha dato il massimo, riuscendo a far divertire tutti con la sua interpretazione e a strappare un sorriso ai telespettatori, ma incredibilmente anche a Shaila, visto che le due hanno messo in scena un piccolo sketch.

“Ti prego sono entrata e mi sono ritrovata il tuo post…sono caduta dalla sedia”, si legge a corredo delle foto di Helena. Molti fan si sono divertiti a vedere Helena nei panni del coreografo ed ex concorrente del Grande Fratello di questa edizione. Helena è stata “beccata” a truccare Javier, che però al momento non si sa da chi si è dovuto travestire.

quest’imitazione di enzo paolo mi sta togliendo la vita pic.twitter.com/PywFjADuV5 — V (@harsiness) March 21, 2025

Molti hanno elogiato la capacità di Helena di sdrammatizzare e divertirsi, un lato che non sempre emerge nelle dinamiche più tese della Casa. Un momento di leggerezza che ha offerto una pausa dalle continue polemiche e tensioni, dimostrando che fortunatamente c’è spazio anche e il divertimento e la spensieratezza e non solo alle liti che spesso annoiano il pubblico. E i numeri di questa edizione ne sono la prova.