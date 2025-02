Il Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con la sua terza serata, segnando il giro di boa della kermesse musicale. Dopo due notti di emozioni, il palco dell’Ariston si prepara ad accogliere l’altra metà degli artisti in gara: 14 Big, che ancora non si sono esibiti, presenteranno le loro canzoni al pubblico e alle giurie.

Come nelle prime due puntate, la classifica provvisoria sarà determinata attraverso il Televoto e la Giuria Radio, aggiungendo ulteriore suspense alla competizione. Alla fine della serata verranno annunciati i cinque artisti più votati, delineando così i nuovi equilibri della gara. La scorsa notte ha riservato un colpo di scena inaspettato: Fedez è riuscito a entrare tra i primi cinque, scalzando Brunori Sas, che non si era ancora esibito. Con il ritorno sul palco del cantautore calabrese, sarà interessante vedere come cambieranno i voti e quali saranno le nuove posizioni in classifica.

“Ah, ecco chi è”. Sanremo 2025, chi è la compagna di Simone Cristicchi: dove l’abbiamo già vista







Scaletta terza serata Sanremo 2025: i cantanti e gli ospiti

Questa sera, al fianco di Carlo Conti, ci saranno tre volti amatissimi dal pubblico: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, che porteranno sul palco una combinazione di eleganza, energia e comicità. Gli ospiti internazionali della serata saranno i leggendari Duran Duran, che tornano in Italia a 40 anni dalla loro prima esibizione sanremese, pronti a far scatenare il pubblico con i loro successi intramontabili.

Un momento speciale sarà dedicato a Iva Zanicchi, che riceverà il prestigioso Premio alla Carriera, un riconoscimento alla sua lunga e gloriosa storia musicale. A completare il parterre di ospiti, ci sarà anche Edoardo Bennato, icona della musica italiana.

Tra i momenti più attesi della serata, ci sarà l’esibizione del Teatro Patologico, che porterà sul palco dell’Ariston una performance toccante tratta dal suo spettacolo. Il progetto, ideato da Dario D’Ambrosi, è un modello innovativo che promuove l’arte come strumento di inclusione sociale. Anche il cast della serie cult Mare Fuori avrà il suo spazio, anticipando alcuni dettagli della nuova stagione, che si preannuncia carica di colpi di scena e nuove storie appassionanti.

Oltre alla gara tra i Big, questa sera verrà decretato anche il vincitore della categoria Nuove Proposte. La classifica sarà stilata sulla base dei voti espressi da Televoto (34%), Giuria Radio (33%) e Giuria Stampa (33%). A contendersi il titolo sono rimasti Alex Wyse e Settembre, due giovani talenti con stili e sonorità differenti. Il verdetto sarà un momento cruciale per la loro carriera, dato che il vincitore potrà ottenere maggiore visibilità e spazio nella musica italiana.

La terza serata segna una tappa importante del Festival di Sanremo 2025: tra esibizioni attesissime, ospiti d’eccezione e il vincitore della categoria giovani, lo show promette di regalare grandi emozioni e di continuare a tenere incollati milioni di spettatori davanti alla tv. Il Festival entra sempre più nel vivo: chi riuscirà a imporsi nella competizione? E come cambierà la classifica provvisoria dopo questa serata? L’attesa è altissima.

Ecco l’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Brunori Sas – L’albero delle noci

Clara – Febbre

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Gaia – Chiamo io chiami tu

Irama – Lentamente

Modà – Non ti dimentico

Noemi – Se t’innamori muori

Olly – Balorda nostalgia

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Sarah Toscano – Amarcord

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Joan Thiele – Eco

Tony Effe – Damme ‘na mano