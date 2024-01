Rosy Chin è una delle concorrenti nip dell’edizione del Grande Fratello. La chef nata e cresciuta a Milano è riuscita a valorizzare l’appartenenza alla cultura orientale, trasformandola il punto di forza del suo ristorante e diventato nota sui canali social grazie ai suoi video di ricette. Amatissima dal pubblico fin dalle prime battute del Grande Fratello, in queste ultime settimane la chef non gode di buona fama tra i telespettatori.

In questi giorni Rosy vive un piccolo momento di sconforto. Marco Maddaloni, lì vicino al suo fianco, capisce subito le ragioni di questo suo momentaneo sentimento di scoraggiamento, e cerca di tirarle su il morale. “Tu Rosy hai un bellissimo carattere ma non prenderti le guerre degli altri perché non ne vale sempre la pena” le dice il judoka invitandola a mettersi da parte dalle questioni in cui non è coinvolta in prima persona.

Leggi anche: “Che schifo, è cattiveria”. Grande Fratello, choc su Perla: tutti con lei dopo quello che hanno sentito





Grande Fratello, Rosy beccata senza microfono

La chef, però, racconta di non riuscire a far finta di niente per le persone che ama e a cui tiene particolarmente, e racconta che farebbe di tutto pur di tutelarle e proteggere. “Tu hai abituato molte persone a sentirsi protette” conclude la sua analisi Maddaloni. La chef rimane in silenzio, il suo sguardo è molto pensieroso, per lei il valore dell’amicizia e della lealtà è molto forte e fa quindi fatica a seguire il discorso del suo compagno di avventura.

Poco dopo Rosy si è intrattenuta in chiacchiere con Garibaldi. I due si trovavano nella sala da bagno e mentre la chef si truccava ha iniziato a parlare senza microfono mandando su tutte le furie il Grande Fratello, costretto a intervenire in casa per chiedere alla Chin di indossarlo. la concorrente ha fatto finta di niente e ha continuato a scambiarsi battute con Garibaldi e a questo punto la produzione è nuovamente intervenuta per chiedere a Rosy di indossare il microfono.

Lei ormai è abituata a parlare senza microfono, il gf la richiama due volte.



Stanno impazzendo, non sanno più come sparlare.#GrandeFratello pic.twitter.com/amMHkv9BIz — 𝙢𝙖𝙧𝙮 ❄️ (@cuorebianko) January 12, 2024

Non è la prima volta che Rosy Chin viene beccata a parlare senza microfono o a eluderlo per parlare con alcuni concorrenti. Solo ieri la chef è stata protagonista di ben due episodi, quando è stata beccata a parlare in codice con Giuseppe Garibaldi e, in serata, quando si è nascosta all’interno dell’armadio di una camera per chiacchierare con il bidello calabrese e Marco Maddaloni. Il pubblico è rimasto molto deluso dal comportamento della chef.