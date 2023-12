Massimiliano Varrese e Sara Ricci perfetti alleati contro Beatrice Luzzi. In questi giorni al Grande Fratello, Sara Ricci ha espresso il suo disprezzo nei confronti della collega, definendola cafona e volgare e priva del valore della gentilezza anche in ambiente lavorativo. Una serie di insulti, come quello per cui Beatrice mancherebbe di eleganza e più vicina a un maschio che a una donna.

In questi giorni Sara Ricci ha tirato fuori anche problemi che risalgono al periodo delle registrazioni della soap opera Vivere (25 anni fa) e la cosa ha fatto infuriare il fandom di Beatrice, che sui social si è scagliato contro Sara. “Ma l’arroganza di questa donna? Si permette di parlare della famiglia di Bea, dei suoi studi, del livello di cultura della casa. E poi come se non bastasse mette a tacere Rosanna Fratello. La domanda è una: non bastava la Ricci nelle repliche di Vivere su Infinity? Dovevano per forza metterla al Grande Fratello?”, si legge sui social.

Grande Fratello, Sara Ricci: “Non sai cosa mi ha detto senza microfono”

Sara Ricci ha trovato man forte da Rosanna Fratello, anche lei new entry del reality show e nonostante i consigli di Fiordaliso di non esagerare con i commenti e le critiche, le due hanno trascorso diverse ore a parlare di Beatrice. In questa occasione Sara Ricci ha anche svelato cosa avrebbe fatto Beatrice Luzzi poco dopo il suo ingresso in casa.

Parlando di quanto consigliato alle due da Fiordaliso, Sara Ricci ha detto: “Se lei sapesse quello che dice di lei. Quando sono arrivata lei mi ha detto in una nottata senza microfono delle cose terrificanti di tutti. Per farmi stare dalla sua parte. Cose che io non proferirò perché non mi piace mettere zizzania. A me piace essere diretta. Io ho aspettato, siccome lei mi ha screditato l’altra sera, pensavo di uscire…”.

LE GRAVITÀ CHE STA DICENDO SARA SU BEATRICE



Furiosi i commenti sui social, con gli utenti che in queste ore hanno anche chiesto l’uscita di Massimiliano Varrese a causa degli insulti rivolti proprio a Beatrice Luzzi. “LE GRAVITÀ CHE STA DICENDO SARA SU BEATRICE Fermatela subito! Cosa c’entrano i figli ed ex marito di Beatrice con il femminismo? Sara qui l’unica che ne sta uscendo malissimo sei solo TE!!!!!!!!!!”, “Comunque Bea ha una calma invidiabile, io mi sarei già fatta squalificare perché l’avrei smontata come un gioco lego a questa serpe2, “E poi sta cosa che sotto le coperte Bea ha parlato male di loro…e quindi? Ci fanno i comizi sui letti, per sparlare di Bea. Lei non può?”, si chiedono i telespettatori.