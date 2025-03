Nuova puntata del Grande Fratello questa sera, 6 marzo, dove ormai i concorrenti sono tutti sono contro tutti, pronti per arrivare in finale e provare a vincere il montepremi di 100mila euro. Dopo l’uscita di scena di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, che hanno dovuto abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello, altri quattro protagonisti di questa edizione sono al televoto.

Il pubblico dovrà decidere chi salvare tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Federico Chimirri (uno degli ultimi arrivati) e Mariavittoria Minghetti. Stando ai sondaggi, la preferita sembra essere Stefania, la concorrente che ha stretto una bellissima amicizia con Helena Prestes, la modella brasiliana che divide la casa, buone possibilità anche per Chiara, che può contare sui fandom Shailenzo e Zelena.

Leggi anche: “Cose gravissime”. Grande Fratello, fatti choc su Shaila e Lorenzo: caso scoppiato





Grande Fratello, sorpresa in casa con il make-up artist Lorenzo Marchetti

Per cercare di stemperare gli animi della casa, il Grande Fratello ha voluto regalare un nuovo appuntamento all’insegna del beauty con Lorenzo Marchetti, esperto di make-up e direttore creativo di Virgo Cosmetics, è tornato per un’altra intensa sessione di trucco con gli inquilini.

Il famoso make-up artist si è nuovamente al servizio delle concorrenti, regalando loro make-up personalizzati e consigli utili per valorizzare i propri tratti. Lorenzo Marchetti ha varcato la porta rossa tra lo stupore e la gioia delle gieffine e ha realizzato su di loro look personalizzati adattando le tecniche in base ai gusti e alle caratteristiche del viso delle concorrenti.

Un momento di relax e gioia, vissuto dalle ragazze della casa dopo le difficili giornate all’insegna delle liti avvenute sopratutto tra Shaila e Helena. le due concorrenti, infatti, sono state protagoniste di un acceso diverbio avvenuto durante la gita fuori porta organizzata dal Grande Fratello in un golf club.