Grande Fratello, puntata bella per certi versi ma anche pesante per Shaila Gatta. Finalmente, dopo giorni di separazione forzata, la ex velina ha riabbracciato Lorenzo Spolverato ma si è anche beccata più di una ramanzina nel corso della diretta di lunedì 2 dicembre. Alfonso Signorini non è stato tenero con lei e ha proprio aperto la puntata puntandole il dito contro.

La lite tra Shaila Gatta e Helena Prestes per via di una lettera che la brasiliana ha scritto per Lorenzo in occasione del compleanno è infatti degenerata. “Le accuse sono state chiare e forti” ha commentato il conduttore prima di sgridare Shaila Gatta dopo che si è scusata per i modi usati: “Le tue scuse, Shaila, ci hanno stancato. Sembra una liturgia. Se è brutto sentirle certe cose, evitate di dirle”.

GF, Signorini contro Shaila: “Copriti”

Signorini ha poi definito la sua “forma in questo litigio talmente violenta, che è inaccettabile. Vedere una donna che si scaglia così contro un’altra donna è terrificante, quando le hai detto che senza gli altri non è nessuno, l’hai pugnalata. Quella è malvagità e questa roba non può essere accettata. Non faccio un discorso di parolacce, guardo i contenuti. Sono terribili. Non si possono accettare queste cose“.

Ma non è finita qui perché dopo il confronto con Lorenzo si è sì finalmente abbandonata a coccole e abbracci sul divano con lui, ma di lì a poco è arrivata un’altra strigliata dal padrone di casa. Ha iniziato Cesara Buonamici: “Io ti vorrei rivedere come eri all’inizio – ha detto l’opinionista a Shaila – e soprattutto una che si disinteressa di tutte queste cose. Il tuo primo errore è stato rispondere, invece dovevi essere indifferente. Lo so che è difficile”.

Signorini dimmi che hai letto le critiche dell'Internet a Shaila senza dirmelo #GrandeFratello pic.twitter.com/O5joktIShc — antonioulix (gf/sanremo/eurovision) 🇮🇹 (@antonioulix) December 2, 2024

Alfonso signorini sempre più ridicolo che dice a Shaila di coprirsi quando è il gf stesso che fornisce gli abiti!

Ma poi che siamo nel medioevo?!

È una ragazza, ha delle bellissime gambe un bel fisico, se lo può permettere! Rosiconi del cazzo!

Shaila sei bellissima💖#shailenzo — 𝓚𝓪𝓽𝓲𝓪🎀 (@CaterinaMonteb4) December 2, 2024

#grandefratello Signorini si è confermato un grandissimo cafone….. Shaila è una concorrente che non apprezzo ma mortificare una persona in diretta dicendole che è sempre "scosciata" è di una maleducazione unica…… Che poi i vestiti penso glieli facciano provare prima — MARYCAST (@IAMMARYCAST) December 2, 2024

Sarà mica che Signorini è geloso di quello stacco di cosce perché ci vorrebbe essere lui al posto di Shaila? ()#shailenzo pic.twitter.com/F5BfaONKIO — vdivirginia (@vidivirginia) December 2, 2024

E a quel punto il conduttore ha replicato: “Io invece ti vorrei vedere un po’ meno scosciata, hai delle bellissime gambe ma coprile un attimo, mi sembra eccessiva questa roba”. “Ma è mezzanotte e un quarto”, lo ha interrotto la giornalista. Ma Signorini insiste: “Ho capito, ma il vestito ce l’ha dalle 21, non so chi li veste, ma è una questione di stile”. La ballerina, muta, ha accennato solo un sorriso ma intanto il pubblico ha subito ripreso quella scena e commentato a più non posso: per molti, come dimostrano i post qui sopra, è Signorini ad aver esagerato.